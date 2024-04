Xuất khẩu tháng 3/2024 của Hàn Quốc tăng 6 tháng liên tiếp

Photo : YONHAP News

Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc ngày 1/4 công bố trong tháng trước, kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc đạt 56,56 tỷ USD, tăng 3,1%, đà tăng 6 tháng liên tiếp.Tuy nhiên, kim ngạch nhập khẩu tháng 3 đạt 52,28 tỷ USD, giảm 12,3% so với cùng kỳ năm ngoái do nhập khẩu năng lượng như dầu thô, khí đốt, than đá giảm. Theo đó, cán cân thương mại tháng 3 vừa qua thặng dư 4,28 tỷ USD, thặng dư 19 tháng liền.Xét theo mặt hàng, trong số 15 mặt hàng xuất khẩu chủ lực, có 7 mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu tăng. Đặc biệt, xuất khẩu chíp bán dẫn, mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của Hàn Quốc, đạt 11,7 tỷ USD, tăng 35,7% so với cùng kỳ năm trước, mức tăng cao nhất trong vòng 21 tháng kể từ tháng 6/2022, xu thế tăng 5 tháng liên tiếp.Bộ Công nghiệp phân tích kim ngạch xuất khẩu chíp bán dẫn tăng mạnh là do sự hồi phục đơn giá chíp nhớ, nhu cầu các loại chíp nhớ giá trị gia tăng cao như bộ nhớ băng thông rộng (HBM) tăng.Xuất khẩu màn hình tăng 16,2%, máy tính tăng 24,5%, vô tuyến viễn thông tăng 5,5%. Đây là lần đầu tiên trong vòng hai năm kể từ tháng 3/2022, xuất khẩu tất cả các mặt hàng công nghệ thông tin (IT) đều tăng. Xuất khẩu tàu thuyền tăng mạnh 102,1% so với cùng kỳ năm trước, đà tăng suốt 8 tháng. Xuất khẩu ô tô giảm 5%, máy móc thông thường giảm 10%.Xét theo thị trường xuất khẩu, xuất khẩu sang Mỹ đạt 10,9 tỷ USD, tăng 11,6%. Xuất khẩu sang Trung Quốc đạt 10,52 tỷ USD, tăng 0,4%, quay trở lại xu hướng tăng sau một tháng.Tổng kim ngạch xuất khẩu quý I năm nay là 163,7 tỷ USD, tăng 8,3% so với cùng kỳ 2023. Cán cân thương mại quý I thặng dư 9 tỷ USD, cải thiện 31,8 tỷ USD so với mức thâm hụt 22,8 tỷ USD cùng kỳ năm trước.Bộ trưởng Công nghiệp Ahn Duk-geun nhận định trong quý II, xuất khẩu các mặt hàng chủ lực sẽ tiếp tục tăng, đưa cán cân thương mại duy trì đà thặng dư.