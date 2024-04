Bộ trưởng Hàn Quốc tham dự Hội nghị Ngoại trưởng NATO

Photo : YONHAP News

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 1/4 cho biết Ngoại trưởng Cho Tae-yul sẽ tham dự phiên thảo luận các nước đồng minh, đối tác thuộc khuôn khổ Hội nghị Ngoại trưởng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) diễn ra tại Brussels (Bỉ) vào ngày 4/4 (giờ địa phương).Hội nghị có sự tham gia của Liên minh châu Âu (EU), các nước đồng minh, đối tác của NATO tại khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương trong đó có Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia và New Zealand, dự kiến thảo luận về tình hình Ukraine và các mối đe dọa an ninh mới nổi.Bên lề hội nghị, Bộ trưởng Cho dự kiến sẽ hội đàm song phương với Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg và Ngoại trưởng các nước lớn, như Mỹ, Nhật Bản, Australia, thảo luận về phương án hợp tác.Bộ Ngoại giao kỳ vọng việc Bộ trưởng Cho tham dự hội nghị này sẽ là cơ hội để Hàn Quốc tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác với NATO, tìm kiếm phương án đối phó với các mối uy hiếp an ninh xuyên quốc gia. Đây là lần thứ ba Hàn Quốc tham dự Hội nghị Ngoại trưởng NATO kể từ năm 2022.