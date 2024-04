Tổng số xe ô tô điện đăng ký tại Hàn Quốc vượt mốc 500.000 xe

Photo : YONHAP News

Theo số liệu công bố ngày 2/4 của Bộ Địa chính và giao thông và Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Hàn Quốc (KAMA), trong vòng từ năm 2017 cho tới năm ngoái, tổng số xe ô tô điện đăng ký tại Hàn Quốc đạt 543.900 xe, tăng 39,5% so với số lượng xe lũy kế đến năm 2022 (389.855 xe). Năm 2017 là thời điểm bắt đầu có số liệu thống kê chính thức về ô tô điện.Số xe điện đăng ký trong nước từng cán mốc 100.000 xe vào năm 2020, sau đó mỗi năm tăng thêm trên 100.000 xe. Tuy nhiên, mức tăng trong năm ngoái chỉ đạt 29%, ít hơn so với mức tăng 68,5% năm 2022.Số lượng trạm sạc điện tại Hàn Quốc cũng có xu hướng tăng trưởng tương tự. Tổng số trạm sạc tính tới năm ngoái là 305.309 trạm, lần đầu tiên cán mốc 300.000 trạm. Tuy nhiên, mức tăng năm ngoái thua xa so với mức tăng 92,3% của năm 2022. Mặc dù số xe ô tô điện và số trạm sạc đều tăng 100.000 chiếc mỗi năm, nhưng trong vòng hai năm trở lại đây, tốc độ tăng đã có phần chững lại.Hệ số xe ô tô điện trên mỗi trạm sạc có xu hướng thấp dần. Trừ năm 2017, khi số lượng xe điện đăng ký chỉ dừng ở mức 25.000 xe, thì từ năm 2018, hệ số này đều đạt 2 xe/trạm, năm 2022 là 1,9 xe/trạm, năm ngoái là 1,78 xe/trạm.Mẫu xe diện được đăng ký nhiều nhất trong nước là Ioniq 5 của hãng ô tô Hyundai với tổng cộng 70.756 chiếc.Giới doanh nghiệp đánh giá hạ tầng sạc điện cơ bản nhìn chung đang ngày càng tốt hơn, nhưng cần mở rộng thêm hạ tầng sạc điện tại các khu vực dân cư, văn phòng.