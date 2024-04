Lợi nhuận quý I/2024 của điện tử Samsung tăng đến 931%

Photo : KBS News

Hãng điện tử Samsung ngày 5/4 công bố lợi nhuận kinh doanh của hãng trong quý I năm nay đạt 6.600 tỷ won (4,88 tỷ USD), tăng 931,25% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn cả mức lợi nhuận 6.570 tỷ won (4,85 tỷ USD) của cả năm 2023.Doanh thu quý I của Samsung đạt 71.000 tỷ won (52,46 tỷ USD), tăng 11,37%, lần đầu hồi phục ngưỡng 70.000 tỷ won sau 5 quý kể từ quý IV/2022. Kết quả này vượt 20% so với dự báo của các công ty chứng khoán.Mặc dù lần này Samsung không công bố con số cụ thể theo từng mảng kinh doanh nhưng giới doanh nghiệp nhận định bộ phận Giải pháp thiết bị (DS) phụ trách về mảng chíp bán dẫn đã chuyển từ tình trạng thua lỗ sang có lãi sau 5 quý. Kết quả kinh doanh cụ thể của quý I năm nay sẽ được Samsung công bố vào ngày 30/4 tới.Mặt khác, hãng điện tử LG cùng ngày cũng công bố kết quả kinh doanh quý I. Lợi nhuận kinh doanh của hãng đạt 1.332,9 tỷ won (984,8 triệu USD), giảm 11% so với cùng kỳ năm ngoái. Mặc dù giảm do giá nguyên vật liệu tăng và cạnh tranh khốc liệt, nhưng lợi nhuận quý I của LG vẫn 5 năm liên tiếp vượt mốc 1.000 tỷ won kể từ quý I/2020.Doanh thu của LG trong quý vừa rồi đạt 21.959 tỷ won (16,22 tỷ USD), tăng 3,3%, mức cao kỷ lục xét trong các quý I, tương tự với dự báo từ thị trường.Điện tử LG cũng chưa công bố kết quả kinh doanh cụ thể theo từng mảng kinh doanh, nhưng có vẻ như mảng điện tử gia dụng với các sản phẩm cao cấp mới ra mắt trong tháng 1 năm nay đã nhận được phản ứng tốt từ thị trường, đóng vai trò đầu tàu kéo đà tăng trưởng của hãng.