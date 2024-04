Cán cân vãng lai tháng 2 của Hàn Quốc thặng dư 6,86 tỷ USD

Photo : YONHAP News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 5/4 công bố cán cân vãng lai tháng 2 đạt thặng dư 6,86 tỷ USD, đà thặng dư 10 tháng liên tiếp kể từ tháng 5 năm ngoái.Trong đó, cán cân hàng hóa thặng dư 6,61 tỷ USD, 11 tháng liền thặng dư kể từ tháng 4/2023. Quy mô thặng dư cũng cao hơn tháng 1.Ngân hàng trung ương giải thích xuất khẩu hàng hóa tiếp tục tăng, trong khi nhập khẩu hàng vẫn trên đà giảm, nên cán cân thương mại sau khi bị co hẹp mạnh trong tháng 1 đã tăng trở lại trong tháng 2.Kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc trong tháng 2 đạt 52,16 tỷ USD, tăng 3% so với cùng kỳ năm ngoái, 5 tháng tăng liên tiếp. Trong đó, xuất khẩu thép giảm 8,8%, ô tô giảm 8,2%, nhưng xuất khẩu chíp bán dẫn tăng tới 63%, đóng vai trò quyết định kéo tổng xuất khẩu tháng 2 tăng. Xuất khẩu sang thị trường Đông Nam Á tăng 20,1%, Mỹ tăng 9,1%.Nhập khẩu tháng 2 đạt 45,55 tỷ USD, giảm 12,2% so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt, do giá năng lượng giảm nên nhập khẩu nguyên vật liệu đã giảm 19,1% so với cùng kỳ năm 2023. Nhập khẩu hàng hóa vốn giảm 5,3%, trong đó thiết bị công nghệ thông tin giảm 31,4%. Nhập khẩu hàng tiêu dùng cũng giảm 6,6%, như ô tô giảm 19,2%, ngũ cốc giảm 17,2%.Cán cân dịch vụ tháng 2 thâm hụt 1,77 tỷ USD, chủ yếu do cán cân du lịch thâm hụt 1,36 tỷ USD. Cán cân thu nhập cơ bản thặng dư 2,44 tỷ USD. Tài sản ròng trong tài khoản tài chính (tài sản trừ đi nợ) thặng dư 6,85 tỷ USD.Đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của người Hàn tăng 3,3 tỷ USD, trong khi đầu tư của người nước ngoài vào Hàn Quốc lại giảm 710 triệu USD.