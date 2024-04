Lao động ngoài 40 tuổi tham gia bảo hiểm tuyển dụng giảm 5 tháng liên tiếp

Photo : YONHAP News

Bộ Tuyển dụng và lao động Hàn Quốc ngày 8/4 công bố tính tới cuối tháng trước, có 15.281.000 người lao động tham gia bảo hiểm tuyển dụng, tăng 54.000 người so với tháng 2.Nếu so với cùng kỳ năm trước thì số lao động tham gia bảo hiểm tuyển dụng tăng 272.000 người (1,8%). Mức tăng đang có chiều hướng giảm dần, từ 341.000 người trong tháng 1 xuống còn 312.000 người trong tháng 2, và rơi khỏi ngưỡng 300.000 người trong tháng 3.Xét theo độ tuổi, người tham gia bảo hiểm tuyển dụng trên 60 tuổi tăng 207.000 người, người ngoài 50 tuổi tăng 116.000 người, người ngoài 30 tuổi tăng 48.000 người. Ngược lại, người lao động dưới 20 tuổi giảm 77.000 người, ngoài 40 tuổi giảm 23.000 người.Tỷ lệ giảm ở người tham gia bảo hiểm tuyển dụng là thanh niên dưới 20 tuổi từng đạt 1,7% tháng 12 năm ngoái, 1,9% tháng 1 năm nay, 2,5% vào tháng 2 và 3,1% trong tháng 3, xu hướng giảm 19 tháng liên tiếp. Số người lao động ngoài 40 tuổi, được xem là "xương sống của nền kinh tế", tham gia bảo hiểm tuyển dụng đã lần đầu chuyển sang xu hướng giảm vào tháng 11 năm ngoái, tới nay đã giảm 5 tháng liên tiếp. Bộ Tuyển dụng và lao động phân tích sự sụt giảm người tham gia bảo hiểm tuyển dụng ở nhóm tuổi ngoài 20 và 40 tuổi là bởi ảnh hưởng từ sự sụt giảm dân số.Số người nước ngoài tham gia bảo hiểm tuyển dụng trong tháng 3 đạt 230.000 người, tăng 76.000 người so với một tháng trước, chiếm 28% tổng quy mô tăng. Sự gia tăng này được phân tích là bởi nhân lực nước ngoài nhập cảnh vào Hàn Quốc theo chế độ cấp phép tuyển dụng năm nay tăng 165.000 người.