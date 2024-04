Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao, Quốc phòng Hàn-Australia dự kiến diễn ra vào đầu tháng 5

Photo : YONHAP News

Một số nguồn tin ngoại giao ngày 16/4 cho biết Hàn Quốc và Australia đang trao đổi lần cuối theo hướng tổ chức Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao, Quốc phòng song phương (Hội nghị 2+2) lần thứ 6 tại Australia vào đầu tháng 5 tới.Dự kiến nhân Hội nghị 2+2, Bộ trưởng Ngoại giao Cho Tae-yul và Bộ trưởng Quốc phòng Shin Won-sik cũng sẽ lần lượt hội đàm song phương với người đồng cấp của Australia.Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao, Quốc phòng Hàn-Australia lần thứ 5 được diễn ra tại Seoul vào tháng 9/2021. Ban đầu, cuộc họp lần thứ 6 được dự kiến tổ chức vào tháng 10 năm ngoái, nhưng đã bị hoãn lại do Ngoại trưởng Australia Penny Wong đã phải hủy chuyến thăm Seoul để tập trung sơ tán công dân sau vụ nhóm vũ trang hồi giáo Hamas của Palestine tấn công Israel.Cùng với Mỹ, Australia là một trong số hai nước mà Hàn Quốc đang tổ chức Hội nghị 2+2. Điều này cho thấy Australia là nước có lập trường tương tự về lợi ích chiến lược và chia sẻ các giá trị chung với Hàn Quốc.Hai nước được cho là sẽ thảo luận toàn diện về hợp tác an ninh, ngoại giao, trong đó bao gồm cả hợp tác công nghiệp quốc phòng, cho tới các vấn đề bán đảo Hàn Quốc, các vấn đề nổi cộm trong khu vực và toàn cầu. Ngoài ra, có thể quan chức hai nước sẽ trao đổi về các bước đi tiếp theo nhằm tăng cường hợp tác quốc phòng và công nghiệp quốc phòng.Có khả năng hai bên sẽ tiếp tục truyền đi thông điệp về việc tăng cường hợp tác dựa trên tầm nhìn chung đối với khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, trên cương vị là "đối tác chiến lược toàn diện" của nhau và là những quốc gia có lập trường tương tự tiêu biểu trong khu vực.Đặc biệt, hội nghị lần này được diễn ra ngay sau khi quan chức cấp cao của Mỹ cho biết nhóm AUKUS, liên minh an ninh gồm ba nước Mỹ, Anh, Australia, đang cân nhắc kết nạp Hàn Quốc làm đối tác ở lĩnh vực đồng phát triển năng lực quân sự tiên tiến, khiến dư luận quan tâm liệu hai bên có những thảo luận liên quan hay không.