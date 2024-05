Kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc tăng 13,8% trong tháng 4

Photo : KBS News

Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc ngày 1/5 công bố báo cáo "Xu hướng xuất nhập khẩu tháng 4/2024". Trong tháng trước, kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc đạt 56,26 tỷ USD.13 trong số 15 mặt hàng xuất khẩu chủ lực có kim ngạch xuất khẩu tăng. Đặc biệt, kim ngạch xuất khẩu mặt hàng công nghệ thông tin, bao gồm chíp bán dẫn và màn hình, tăng 46,6%, mức tăng cao nhất kể từ đầu năm. Trong đó, xuất khẩu chíp bán dẫn đạt 9,96 tỷ USD, cao thứ hai trong các tháng 4 từ trước tới nay, tăng 56,1% so với cùng kỳ năm trước, đà tăng trưởng 6 tháng liên tiếp. Xuất khẩu ô tô đạt 6,79 tỷ USD, xác lập mức cao kỷ lục.Xét theo quốc gia, xuất khẩu sang thị trường Mỹ đạt 11,4 tỷ USD, tăng 24,3% so với cùng kỳ 2023, mức cao kỷ lục. Xuất khẩu sang Trung Quốc đạt 10,5 tỷ USD, tiếp tục vượt ngưỡng 10 tỷ USD nối tiếp tháng 3.Mặt khác, kim ngạch nhập khẩu tháng 4 đạt 54,73 tỷ USD, tăng trở lại sau 14 tháng giảm. Trong đó, nhập khẩu dầu thô và khí đốt tăng lần lượt 12% và 37%, do nhu cầu khí đốt dùng trong phát điện và công nghiệp tăng, công suất vận hành các công ty lọc dầu tăng.Cán cân thương mại tháng 4 thặng dư 1,53 tỷ USD, tiếp tục đà thặng dư 11 tháng liên tiếp. Bộ Công nghiệp cho biết cán cân thương mại lũy kế 4 tháng đầu năm thặng dư 10,6 tỷ USD, cao hơn quy mô thặng dư 10,3 tỷ USD của cả năm 2023.Bộ trưởng Công nghiệp Ahn Duk-geun đánh giá xuất khẩu vẫn đang duy trì được đà tăng trưởng vững chắc, bất chấp biến động giá dầu, tỷ giá do chiến tranh Israel-Iran, căng thẳng biển Đỏ kéo dài. Bộ trưởng kỳ vọng xu hướng khả quan này sẽ còn tiếp tục trong quý II.