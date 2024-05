Cơ quan quản lý thiên tai, sự cố của Hàn Quốc và Mỹ ký kết thỏa thuận hợp tác

Bộ Hành chính và an toàn Hàn Quốc ngày 2/5 công bố đã ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) với Cơ quan quản lý tình huống khẩn cấp liên bang Mỹ (FEMA), nhằm tăng cường hợp tác ở lĩnh vực thiên tai, sự cố giữa hai bên.Trong vòng 5 năm từ ngày ký kết thỏa thuận, cơ quan hai nước sẽ tiến hành nghiên cứu chung về khoa học kỹ thuật, chia sẻ các chính sách ưu việt ở lĩnh vực khủng hoảng khí hậu, đối phó với rủi ro thiên tai, sự cố, giao lưu nhân lực quản lý.Lễ ký kết MOU đã được tổ chức vào ngày 1/5 (giờ địa phương) tại trụ sở FEMA ở Mỹ với sự tham gia của Chủ tịch Ủy ban quản lý an toàn và thảm họa thuộc Bộ Hành chính và an toàn Lee Han-kyung và Giám đốc FEMA Deanne Criswell. Hai nước đã chuẩn bị cho việc ký kết MOU lần này nhân chuyến thăm Cơ quan Quản lý tình huống khẩn cấp liên bang Mỹ của Bộ trưởng Hành chính và an toàn Hàn Quốc Lee Sang-min vào tháng 11 năm ngoái.Nhân chuyến thăm Mỹ lần này, Chủ tịch Ủy ban quản lý an toàn và thảm họa Lee Han-kyung đã học hỏi hệ thống quản lý thiên tai, sự cố tiên tiến của Mỹ, thăm các cơ quan quản lý thiên tai sự cố, tổ chức dân sự và tổ chức quốc tế tại Washington để thảo luận phương án hợp tác.