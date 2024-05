Hàn Quốc, Mỹ, Nhật Bản cân nhắc lập tổ chức riêng để giám sát việc thực thi trừng phạt Bắc Triều Tiên

Photo : KBS News

Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Linda Thomas-Greenfield cùng đại diện 49 nước thành viên Liên hợp quốc ngày 1/5 (giờ địa phương) đã mở buổi họp báo tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Mỹ), ra tuyên bố chung có nội dung nhất trí cân nhắc phương án sớm thành lập tổ chức riêng do Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản dẫn dắt để giám sát việc thực thi lệnh cấm vận Bắc Triều Tiên.Các nước trên đều có chung nhận định rằng cần phải nỗ lực để giám sát các hành vi vi phạm nghị quyết trừng phạt miền Bắc của Hội đồng bảo an một cách khách quan và độc lập, sau khi Ban chuyên gia của Ủy ban cấm vận Bắc Triều Tiên thuộc Hội đồng bảo an kết thúc hoạt động vào ngày 30/4 vừa qua.Trong buổi họp báo, Đại sứ Thomas-Greenfield cũng cho rằng cần phải tìm kiếm cách thức để có thể tiếp tục tiếp cận các phân tích khách quan và độc lập nhằm đối phó với chương trình phát triển vũ khí hủy diệt hàng loạt và tên lửa đạn đạo trái phép của Bắc Triều Tiên. Đại sứ Mỹ kỳ vọng các nước thành viên Liên hợp quốc hợp tác trong vấn đề này.Vào ngày 28/3 vừa qua, Hội đồng bảo an đã tiến hành biểu quyết dự thảo nghị quyết gia hạn nhiệm kỳ của Ban chuyên gia Ủy ban cấm vận Bắc Triều Tiên, nhưng dự thảo đã không được thông qua do nước thành viên thường trực Nga phủ quyết. Ban chuyên gia này có nhiệm vụ hỗ trợ Ủy ban cấm vận Bắc Triều Tiên của Hội đồng bảo an, tiến hành điều tra các trường hợp nghi ngờ vi phạm lệnh cấm vận miền Bắc, và phát hành báo cáo chuyên sâu về những vi phạm trong việc thực thi lệnh trừng phạt mỗi năm hai lần.Bà Thomas-Greenfield gửi lời cảm ơn Ban chuyên gia đã có những đóng góp quan trọng trong thời gian qua nhằm hỗ trợ cho những nỗ lực không phổ biến vũ khí hạt nhân. Đại sứ Mỹ nhấn mạnh các nghị quyết cấm vận miền Bắc vẫn còn hiệu lực, và Hội đồng bảo an vẫn liên tục yêu cầu Bình Nhưỡng tuân thủ nghĩa vụ quy định trong các nghị quyết trừng phạt.Bên cạnh đó, Đại sứ Mỹ cho biết hiện đang cân nhắc nhiều khả năng về việc thiết lập một tổ chức giám sát để thay thế cho Ban chuyên gia Ủy ban cấm vận Bắc Triều Tiên. Washington hiện đang thảo luận chặt chẽ với Seoul và Tokyo về các ý kiến được đề xuất bởi các nước thành viên khác của Liên hợp quốc.