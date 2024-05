Mỹ dự kiến vẫn chi trả trợ cấp cho ô tô điện sử dụng than chì Trung Quốc

Photo : YONHAP News

Tờ chính trị Politico của Mỹ đưa tin Chính phủ Washington dự kiến sẽ công bố quy định cuối cùng liên quan tới mức khấu trừ thuế ô tô điện căn cứ theo Luật giảm lạm phát (IRA) vào ngày 3/5 (giờ địa phương), trong đó bao gồm nội dung hoãn áp dụng quy định cấm sử dụng than chì của Trung Quốc.Mức trợ cấp căn cứ theo đạo luật IRA là tối đa 7.500 USD cho mỗi ô tô điện. Để được nhận khoản trợ cấp này từ Chính phủ liên bang, doanh nghiệp phải thỏa mãn điều kiện là không sử dụng pin ô tô điện được sản xuất bằng khoáng sản trọng tâm nhập từ các doanh nghiệp nước ngoài đáng lo ngại (FEOC), bắt đầu từ năm 2025.Tháng 12 năm ngoái, Chính phủ Mỹ quy định mọi doanh nghiệp của Trung Quốc nằm trong danh sách FEOC, khiến các doanh nghiệp phụ thuộc vào khoáng sản Trung Quốc lo ngại sẽ mất đi vị thế cạnh tranh do không được hưởng trợ cấp từ Washington.Được biết, Chính phủ và doanh nghiệp pin Hàn Quốc đã đề nghị Chính phủ Mỹ tạm thời vẫn cấp phép với than chì của Trung Quốc.Theo tờ Politico, trong quy định cuối cùng sắp sửa được công bố, Bộ Tài chính và Bộ Năng lượng Mỹ phân loại than chì là vật liệu pin không thể truy dấu xuất xứ, hoãn quy định cấm sử dụng than chì từ các doanh nghiệp nước ngoài đáng lo ngại cho tới năm 2027.Thay vào đó, các nhà sản xuất ô tô điện phải trình lên Chính phủ Mỹ kế hoạch chuyển đổi chuỗi cung ứng trong vòng hai năm được trì hoãn, để không còn phụ thuộc vào mặt hàng khoáng sản từ các doanh nghiệp nước ngoài đáng lo ngại.