Dự luật lập Nhóm công tố viên đặc biệt điều tra vụ binh sĩ Thủy quân lục chiến hy sinh có thể bị Tổng thống phủ quyết

Photo : YONHAP News

Trong phiên họp toàn thể Quốc hội Hàn Quốc ngày 2/5, phe đối lập đã đơn phương xúc tiến thông qua dự luật thành lập Nhóm công tố viên đặc biệt điều tra vụ binh sĩ Thủy quân lục chiến hy sinh do bị dòng nước cuốn trôi khi đang tìm kiếm nạn nhân mất tích trong trận mưa lớn hồi tháng 7 năm ngoái.Ngay lập tức, đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân quyết định sẽ đề nghị Tổng thống Yoon Suk Yeol dùng quyền phủ quyết dự luật. Văn phòng Tổng thống cũng bày tỏ lấy làm tiếc, tuyên bố sẽ đối phó cứng rắn, qua đó để ngỏ khả năng Tổng thống sẽ dùng quyền phủ quyết.Trong vụ binh sĩ Thủy quân lục chiến hy sinh khi tìm kiếm nạn nhân mất tích trong trận mưa lớn tháng 7 năm ngoái ở tỉnh Bắc Gyeongsang, dư luận dấy lên nghi ngờ Chính phủ đã cản trở quá trình điều tra, cố ý che giấu vụ việc. Tháng 9 cùng năm, đảng đối lập Dân chủ đồng hành đã đề xuất dự luật trên, nhằm bổ nhiệm công tố viên đặc biệt điều tra làm rõ vụ việc.Đảng Dân chủ đồng hành ngày 3/5 tuyên bố sẽ triệu tập phiên họp toàn thể Quốc hội vào ngày 28/5 để tiến hành biểu quyết lại dự luật trong trường hợp Tổng thống dùng quyền phủ quyết.Để thông qua lại một dự luật đã bị Tổng thống phủ quyết, phải có quá bán nghị sĩ đương nhiệm tham gia bỏ phiếu, trên hai phần ba bỏ phiếu tán thành. Nếu toàn bộ 295 nghị sĩ đương nhiệm tham gia bỏ phiếu, trừ nghị sĩ độc lập Youn Kwan-suk đang bị giam giữ, phải có trên 197 người bỏ phiếu tán thành thì dự luật thành lập Nhóm công tố viên đặc biệt mới được thông qua.Tính đến ngày 3/5, đảng Sức mạnh quốc dân đang nắm giữ 113 ghế nghị sĩ, nếu cộng cả nghị sĩ độc lập và nghị sĩ đảng Tự do thống nhất vốn xuất thân từ đảng này, thì phe cầm quyền có 115 ghế. Trong khi đó, phe đối lập có khoảng 180 ghế.Thông thường, Chủ tịch Quốc hội sẽ không tham gia bỏ phiếu. Nếu phe cầm quyền có trên 18 nghị sĩ bỏ phiếu thuận thì dự luật có khả năng được thông qua. Do vậy, đảng Sức mạnh quốc dân đang đau đầu tìm cách để kiểm soát những lá phiếu "đi lệch hướng".Đảng Sức mạnh quốc dân sẽ không thể sử dụng chiến thuật không tham gia biểu quyết như phiên họp toàn thể ngày 2/5, do chỉ cần ghế nghị sĩ của đảng Dân chủ đồng hành và Liên minh Dân chủ đồng hành tham gia là đã đáp ứng được điều kiện "quá bán" nghị sĩ. Đảng cầm quyền sẽ phải kêu gọi các nghị sĩ đảng mình tham gia tối đa để bỏ phiếu phản đối, ngăn chặn dự luật được phe đối lập thông qua.