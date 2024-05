Bắc Triều Tiên chế nhạo việc Ban chuyên gia Ủy ban cấm vận miền Bắc chấm dứt hoạt động

Photo : YONHAP News

Đại sứ Bắc Triều Tiên tại Liên hợp quốc Kim Song ngày 5/5 đã ra tuyên bố thông qua Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA).Tuyên bố nhấn mạnh cộng đồng quốc tế đã quay lưng với không chỉ Ban chuyên gia Ủy ban cấm vận Bắc Triều Tiên, Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, mà còn với cả những thế lực coi Liên hợp quốc là công cụ để thống trị thế giới. Dù cho Ban chuyên gia thứ hai, thứ ba được lập ra đi chăng nữa cũng sẽ không tránh khỏi số phận bị triệt tiêu qua thời gian.Ông Kim chế nhạo rằng tuyên bố chung mà 50 nước thành viên Liên hợp quốc, trong đó có Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản, đưa ra vào ngày 1/5 về việc Ban chuyên gia chấm dứt hoạt động, làm liên tưởng đến "bài điếu văn". Việc Ban chuyên gia kết thúc hoạt động chính là sự phán xét của lịch sử đối với một tổ chức âm mưu trái phép, bị Mỹ và các nước phương Tây lợi dụng làm công cụ cho chủ nghĩa bá quyền.Ông này kêu gọi Mỹ và phương Tây phải khiêm nhường chấp nhận sự thật này, suy xét lại một cách nghiêm túc về thất bại trong chính sách thù địch với miền Bắc. Nếu các nước không rút ra được bài học, tiếp tục theo đuổi những chính sách thù địch lỗi thời thì sẽ tiếp tục chuốc lấy thất bại chiến lược thảm hại hơn nữa.Vào ngày 28/4 vừa qua, dự thảo gia hạn nhiệm kỳ của Ban chuyên gia Ủy ban cấm vận Bắc Triều Tiên đã bị phủ quyết do Nga, nước thành viên thường trực Hội đồng bảo an, bỏ phiếu chống. Theo đó, Ban chuyên gia đã chấm dứt hoạt động vào ngày 30/4.Ba nước Hàn-Mỹ-Nhật hiện đang xem xét lập ra một cơ quan bên ngoài Hội đồng bảo an thay thế cho Ban chuyên gia, để tiếp tục giám sát các hành vi vi phạm cấm vận của Bắc Triều Tiên.