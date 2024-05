Xu hướng trái chiều về sản xuất giữa doanh nghiệp lớn và doanh nghiệp vừa và nhỏ Hàn Quốc trong quý I

Photo : YONHAP News

Cục Thống kê Hàn Quốc ngày 6/5 công bố chỉ số sản xuất của doanh nghiệp lớn trong quý I năm nay đạt 111,1 điểm (so với mức chuẩn 100 điểm năm 2020), tăng 7,9% so với cùng kỳ năm ngoái, mức tăng cao nhất kể từ sau mức tăng 10,2% quý IV/2021. Chỉ số này đã giảm liên tục từ quý IV/2022 tới quý II năm ngoái, rồi tăng trở lại từ quý III cùng năm.Ngược lại, chỉ số sản xuất của doanh nghiệp vừa và nhỏ đạt 94,3 điểm trong quý I vừa qua, giảm 2% so với cùng kỳ năm trước, dưới cả mức chuẩn 100 điểm năm 2020. Chỉ số này đã giảm 4 quý liên tiếp từ quý IV/2022, rồi tăng trở lại 0,1% vào quý I năm ngoái, nhưng đã quay lại đà giảm chỉ sau một quý.Ngành công nghiệp chíp bán dẫn được phân tích là nguyên nhân chính dẫn tới chỉ số sản xuất có sự tăng giảm trái chiều giữa doanh nghiệp lớn và doanh nghiệp vừa và nhỏ.Các doanh nghiệp sản xuất chíp bán dẫn lớn, trụ cột của nền kinh tế Hàn Quốc, có sức ảnh hưởng lớn tới sản xuất của toàn bộ các doanh nghiệp lớn tùy theo tình hình ngành chíp bán dẫn. So với các ngành khác như ô tô, đóng tàu, ngành chíp bán dẫn có đặc điểm là ít tác động tới sản xuất và tuyển dụng hơn.Xu hướng này cũng có thể thấy rõ ở chỉ số sản xuất ngành chế tạo khi không bao gồm chíp bán dẫn. Trong quý I, chỉ số sản xuất ngành chế tạo tăng 6,1% so với quý trước, nhưng nếu không bao gồm chíp bán dẫn thì lại giảm 1,2%.Chỉ số xuất khẩu cũng thể hiện mức độ phụ thuộc lớn vào chíp bán dẫn. Trong tháng 4, kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc đạt 56,26 tỷ USD, tăng 13,8%. Tuy nhiên, xuất khẩu chíp bán dẫn chiếm 10 tỷ USD, tỷ trọng lên tới 17,7%.Trong thời gian qua, liên tục có ý nhiều ý kiến cho rằng Chính phủ Hàn Quốc phải đa dạng hóa cơ cấu ngành công nghiệp, để thoát khỏi tình trạng phụ thuộc quá mức vào ngành công nghiệp chíp bán dẫn; đồng thời xây dựng một hệ sinh thái chíp bán dẫn trong đó tích cực bồi dưỡng các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở lĩnh vực thiết kế chíp bán dẫn, vật liệu, linh kiện và trang thiết bị.