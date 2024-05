Quy mô dự trữ ngoại hối của Hàn Quốc giảm do đồng USD tăng mạnh

Photo : YONHAP News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 7/5 công bố báo cáo cho biết quy mô dự trữ ngoại hối của Hàn Quốc tính đến cuối tháng 4 năm nay đạt 413,26 tỷ USD, giảm 5,99 tỷ USD (0,7%) so với một tháng trước.BOK giải thích quy mô dự trữ ngoại hối giảm là do giao dịch hoán đổi ngoại hối để thu mua đồng USD cho quỹ lương hưu quốc gia, và các tác động của việc tăng nhất thời tiền gửi ngoại tệ để duy trì các chỉ số lành mạnh cuối tháng 3 đã biến mất. Thêm vào đó là giá trị đồng USD tiếp tục xu thế tăng mạnh khiến giá trị hoán đổi các đồng tiền khác sang USD sụt giảm.Ngân hàng trung ương cho biết mặc dù quy mô dự trữ ngoại hối chuyển sang xu thế giảm, song vẫn ở mức đủ để đối phó với những tác động từ bên ngoài. Quy mô dự trữ ngoại hối hiện tại đang ở mức 25% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP), vượt mức bình quân 17,5% (năm 2020) của Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), và đang xếp thứ 9 thế giới. Hơn nữa, nếu so với tháng 9 năm 2022, khi tỷ giá hối đoái tăng đột biến, sức mạnh cơ bản của nền kinh tế nội địa Hàn Quốc vẫn vững chắc, nợ nước ngoài hay dự trữ ngoại hối vẫn duy trì ở mức ổn định.