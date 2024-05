Bộ Ngoại giao và Bộ Khoa học Hàn Quốc phối hợp đối phó chiến lược ở lĩnh vực AI và kỹ thuật số

Photo : YONHAP News

Bộ Ngoại giao cùng Bộ Khoa học, công nghệ thông tin và truyền thông Hàn Quốc ngày 10/5 đã ra mắt Hội đồng chính sách ngoại giao lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) và kỹ thuật số, để chia sẻ nhanh chóng về xu hướng trong và ngoài nước, thảo luận về chính sách sách liên quan ở hai lĩnh vực này.Tại lễ ra mắt, Bộ trưởng Ngoại giao Cho Tae-yul cam kết sẽ tham vấn chặt chẽ với doanh nghiệp, đối phó tích cực để Hàn Quốc đi đầu trong việc lập tiêu chuẩn công nghệ quốc tế, cũng như để đảm bảo doanh nghiệp trong nước không bị đối xử bất công khi đầu tư tại nước ngoài.Ông Cho nhấn mạnh xu thế thời đại hiện nay là tích hợp kinh tế-an ninh-công nghệ, nên Bộ Ngoại giao và Bộ Khoa học cần hợp lực, đối phó một cách chiến lược vì lợi ích quốc gia. Phát biểu này được cho là ám chỉ tới vụ công ty Line Yahoo của Nhật Bản bị rò rỉ thông tin cá nhân do chia sẻ một phần hệ thống nội bộ với Naver Hàn Quốc nhưng bị tin tặc tấn công. Gần đây, Chính phủ Tokyo đã ra chỉ thị hành chính, yêu cầu công ty này xem xét lại mối quan hệ vốn với Naver. Line Yahoo là công ty điều hành ứng dụng trò chuyện trực tuyến "Line".Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao nhấn mạnh Hội đồng chính sách ngoại giao lĩnh vực AI và kỹ thuật số, do Thứ trưởng hai Bộ làm đồng Chủ tịch, không phải được lập ra nhằm đối phó với vụ việc Line Yahoo.Về phần mình, Bộ trưởng Khoa học Lee Jong-ho chỉ ra rằng công nghệ trọng tâm AI đang gia tăng sức ảnh hưởng một cách nhanh chóng tới kinh tế và an ninh quốc gia. Ông Lee cho rằng sự phối hợp chặt chẽ, kết hợp năng lực chuyên môn giữa hai ban ngành là hết sức quan trọng để đối phó một cách chiến lược với cuộc chạy đua toàn cầu ở lĩnh vực AI và kỹ thuật số, thiết lập tiêu chuẩn quốc tế.Cùng ngày, Bộ Ngoại giao và Bộ Khoa học cũng đã tiến hành rà soát về tình hình chuẩn bị cho Diễn đàn AI toàn cầu và Hội nghị thượng đỉnh AI Seoul diễn ra từ ngày 21-22/5 tới.