Bắc Triều Tiên yêu cầu các nước dừng giám sát Bình Nhưỡng

Photo : YONHAP News

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 13/5 đưa tuyên bố dưới danh nghĩa Chánh Văn phòng chính sách đối ngoại Bộ Ngoại giao, trong đó bày tỏ lo ngại sâu sắc về sự vô trách nhiệm của một số quốc gia đang ủng hộ chính sách thù địch, chiến lược bá quyền của Mỹ nhắm vào nước này.Tuyên bố chỉ trích các nước Anh, Canada, Đức, Pháp, New Zealand gần đây đang điều động tàu chiến và máy bay quân sự tới vùng biển quanh bán đảo Hàn Quốc và khu vực châu Á-Thái Bình Dương, đẩy cao căng thẳng quân sự trong khu vực.Trên thực tế, Hải quân Hàn Quốc và Anh tháng 4 vừa qua đã tiến hành tuần tra chung trên biển, giám sát việc thực thi lệnh cấm vận với Bình Nhưỡng ở vùng biển gần bán đảo Hàn Quốc, cụ thể là các hoạt động chuyển tải dầu mỏ trái phép trên biển của Bắc Triều Tiên.Miền Bắc lên án hành vi can thiệp quân sự của các quốc gia nói trên, lấy danh nghĩa là giám sát thực thi nghị quyết trừng phạt của Hội đồng bảo an, tuân thủ luật pháp quốc tế, nhưng lại chính là hành vi can thiệp nội bộ, không chỉ đi ngược lại mục đích và nguyên tắc trong Hiến chương Liên hợp quốc mà còn đang đẩy hòa bình và an ninh khu vực bán đảo Hàn Quốc và toàn bộ châu Á-Thái Bình Dương vào thế nguy hiểm.Tuyên bố cảnh báo rằng chính quyền miền Bắc sẽ không thể không xem xét lại lập trường chính sách phù hợp với lợi ích quốc gia nếu các nước này tiếp tục theo đuổi chính sách thù địch, can thiệp bằng vũ lực. Bình Nhưỡng sẽ phân tích những tác động tiêu cực từ hành vi đáng lo ngại của một số nước đang có hoạt động giám sát với tàu thuyền miền Bắc, để có biện pháp cần thiết, bảo vệ chủ quyền và sự an toàn quốc gia.