Vòng đàm phán thứ hai Hiệp định chia sẻ chi phí quân sự Hàn-Mỹ sẽ diễn ra vào tuần sau tại Seoul

Photo : YONHAP News

Một nguồn tin ngoại giao ngày 13/5 tiết lộ Hàn Quốc và Mỹ sẽ tổ chức vòng đàm phán lần hai Hiệp định đặc biệt về chia sẻ chi phí quân sự Hàn-Mỹ (SMA) mới tại Seoul vào tuần sau.Theo nguồn tin này, phái đoàn đàm phán của Mỹ do Phó Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao phụ trách hiệp định an ninh và chính sách đối ngoại Linda Specht làm trưởng đoàn sẽ thăm Hàn Quốc vào đầu tuần tới. Hiện tại, hai bên vẫn đang tiếp tục trao đổi về lịch trình cụ thể.Dự kiến trong vòng đàm phán lần này, Seoul và Washington sẽ chính thức thảo luận về các nội dung quan trọng như mức đóng góp của Hàn Quốc, hiệu lực của hiệp định mới, thời gian đàm phán.Vòng đàm phán đầu tiên đã diễn ra tại Hawaii (Mỹ) từ ngày 23-25/4 vừa qua, trong đó hai nước chỉ dừng ở việc trao đổi lập trường cơ bản. Sau đó, Seoul nhấn mạnh về việc phân bổ chi phí một cách hợp lý, trong khi Washington nêu bật về cam kết chung nhằm duy trì trạng thái phòng thủ.Trong lần đàm phán năm 2021, hai bên đã nhất trí về khoản đóng góp của Hàn Quốc là 1.183,3 tỷ won (864,7 triệu USD), tăng 13,9%. Lần này, dự kiến Hàn Quốc sẽ yêu cầu giảm mức tăng, trong khi Mỹ muốn nâng lên hơn nữa.Hiệp định SMA mới sẽ quy định về mức đóng góp của Hàn Quốc cho việc duy trì lực lượng quân đồn trú Mỹ, áp dụng từ năm 2026. Hiện tại, nhiều ý kiến đang lo ngại nếu cựu Tổng thống Donald Trump tái đắc cử thành công trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới, thì nhiều khả năng ông này sẽ yêu cầu nâng mạnh khoản đóng góp của Hàn Quốc. Do vậy, dư luận đang hết sức quan tâm liệu Seoul và Washington có tăng tốc đàm phán từ vòng đàm phán thứ hai này hay không.Lần này, hai nước đã khởi động đàm phán sớm hơn so với thông thường, đồng tình rằng nên đạt được thỏa thuận sớm. Tuy nhiên, có vẻ như không đủ thời gian để hai bên có thể kết thúc đàm phán hiệp định mới trong năm nay.