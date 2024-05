Lao động ngoài 40 tuổi tham gia bảo hiểm tuyển dụng ở Hàn Quốc giảm 6 tháng liên tiếp

Photo : YONHAP News

Bộ Tuyển dụng vào lao động Hàn Quốc ngày 13/5 công bố số liệu thống kê cho biết, tính tới cuối tháng 4, tổng số người tham gia bảo hiểm tuyển dụng trong nước đạt 15.354.000 người, tăng 73.000 người so với một tháng trước.Nếu so với cùng kỳ năm 2023, số người tham gia bảo hiểm tuyển dụng tăng 244.000 người (1,6%). Tuy nhiên, quy mô tăng đang có chiều hướng giảm dần, từ mức 341.000 người tháng 1 xuống 312.000 người tháng 2, 272.000 người tháng 3 và 244.000 người tháng 4.Xét theo độ tuổi, nhóm ngoài 30 tuổi tăng 43.000 người, ngoài 50 tuổi tăng 119.000 người, ngoài 60 tuổi tăng 200.000 người. Ngược lại, độ tuổi 20 giảm 86.000 người, ngoài 40 tuổi giảm 32.000 người. Đặc biệt, số người tham gia bảo hiểm là thanh niên dưới 20 tuổi đã giảm 20 tháng liên tiếp.Nhóm ngoài 40 tuổi, "xương sống" của nền kinh tế, cũng đang trên đà giảm 6 tháng liên tiếp kể từ lần đầu giảm trong lịch sử thống kê vào tháng 11 năm ngoái. Trong tháng 4, số lượng người tham gia bảo hiểm tuyển dụng ngoài 40 tuổi lần đầu giảm ở ngưỡng 30.000 người.Số người nước ngoài tham gia bảo hiểm tuyển dụng là 233.000 người, tăng 63.000 người so với cùng kỳ năm trước, chiếm 25% tổng mức tăng chung. Tuy nhiên, mức tăng trong tháng 4 đã giảm so với ba tháng trước đó.Bộ Tuyển dụng và lao động giải thích do chế độ bảo hiểm tuyển dụng được mở rộng áp dụng với người nước ngoài nhập cảnh theo chế độ cấp phép tuyển dụng, quy mô nhân lực nước ngoài được áp dụng bảo hiểm tuyển dụng trong năm nay tăng 165.000 người.Số người đăng ký mới trợ cấp thất nghiệp từ quỹ bảo hiểm tuyển dụng trong tháng 4 là 101.000 người, tăng 5.000 người so với cùng kỳ năm 2023. Tổng số người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp là 661.000 người, tăng 4.000 người so với cùng kỳ năm ngoái, tổng số tiền chi trả là 1.054,6 tỷ won (770,2 triệu USD), tăng 9,7%.Bộ Tuyển dụng và lao động phân tích sự sụt giảm đối tượng thanh niên tham gia bảo hiểm tuyển dụng là do dân số giảm, còn ở nhóm ngoài 40 tuổi là do yếu tố chính là ngành xây dựng đi xuống.