Tổng thống Yoon Suk Yeol chỉ đạo thành lập Văn phòng Cố vấn về tỷ lệ sinh thấp

Photo : YONHAP News

Chủ trì cuộc họp đội ngũ cố vấn Văn phòng Tổng thống vào ngày 13/5, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đã ra chỉ thị về việc chuẩn bị thành lập Văn phòng Cố vấn về tỷ lệ sinh thấp.Trong buổi họp báo nhân kỷ niệm hai năm nhậm chức vào ngày 9/5 vừa qua, ông Yoon từng công bố kế hoạch thành lập "Bộ Kế hoạch đối phó tỷ lệ sinh thấp" (tên tạm thời) do Phó Thủ tướng đứng đầu, để đối phó với tình trạng tỷ lệ sinh thấp và xã hội già hóa.Quan chức Văn phòng Tổng thống cho biết trong trường hợp Bộ Kế hoạch đối phó tỷ lệ sinh thấp được thành lập thì với cơ cấu Văn phòng Tổng thống như hiện nay, Văn phòng Cố vấn xã hội sẽ phải ôm đồm quá nhiều công việc. Do vậy, Tổng thống quyết định lập ra một văn phòng cố vấn mới chuyên trách Bộ Kế hoạch đối phó tỷ lệ sinh thấp.Nếu Văn phòng Cố vấn về tỷ lệ sinh thấp được thành lập thì cơ cấu Văn phòng Tổng thống sẽ được chuyển thành 3 Chánh Văn phòng và 8 Cố vấn. Do Tổng thống đã chỉ thị về việc lập Văn phòng Cố vấn về tỷ lệ sinh thấp, nên dự kiến việc thành lập Bộ Kế hoạch đối phó tỷ lệ sinh thấp cũng sớm được xúc tiến chính thức.