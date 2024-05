Tổ chức dân sự Hàn Quốc rải 300.000 truyền đơn sang miền Bắc

Photo : YONHAP News

Liên minh vận động vì tự do Bắc Triều Tiên, một tổ chức của người tị nạn miền Bắc tại Hàn Quốc, ngày 13/5 công bố đã thả bóng bay cỡ lớn chứa truyền đơn từ đảo Ganghwa (thành phố Incheon) sang Bắc Triều Tiên.Chủ tịch của tổ chức này, ông Park Sang-hak, trong bài phỏng vấn với hãng tin Yonhap vào cùng ngày, đã công bố đoạn video ghi lại cảnh thả 20 quả bóng bay cỡ lớn chứa 300.000 tờ truyền đơn cùng 2.000 USB lưu trữ video K-pop, nhạc trot sang Bắc Triều Tiên vào lúc 11 đêm ngày 10/5.Ông Park cho biết tổ chức này đã rải truyền đơn vì những đồng bào miền Bắc đang sống khổ sở không khác nào nô lệ thời hiện đại. Tổ chức này lên án Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un đang ảo tưởng về việc ngăn chặn thống nhất bán đảo Hàn Quốc và nắm quyền cai trị mãi mãi.Về thông tin trên, người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc Koo Byoung-sam trong buổi họp báo thường kỳ ngày 13/5 cho biết việc rải truyền đơn là vấn đề thuộc quyền tự do ngôn luận, Bộ Thống nhất đang xem xét vấn đề này căn cứ theo phán quyết của Tòa án Hiến pháp.Về lo ngại tới sự an toàn của người dân khu vực biên giới, Bộ Thống nhất sẽ có thể thực hiện biện pháp phù hợp theo quy định pháp luật nếu cần thiết, cho thấy Cảnh sát có thể ra chỉ thị hành chính với tổ chức rải truyền đơn.Tháng 9 năm ngoái, Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc đã ra phán quyết rằng điều khoản cấm rải truyền đơn trong Luật phát triển quan hệ liên Triều là vi hiến. Trước đó, vào năm 2020, Bộ Thống nhất Hàn Quốc đã hủy giấy phép thành lập của Liên minh vận động vì tự do Bắc Triều Tiên với lý do tổ chức này rải truyền đơn sang miền Bắc, đe dọa tới sự an toàn và tính mạng của người dân sống tại khu vực biên giới, kích động căng thẳng trên bán đảo Hàn Quốc. Sau đó, tổ chức này đã đâm đơn kiện Bộ trưởng Thống nhất, yêu cầu hủy quyết định trên và được tuyên thắng kiện.