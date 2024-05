Hai tác phẩm điện ảnh Hàn Quốc được mời tham dự Liên hoan phim Cannes

Photo : YONHAP News

Liên hoan phim quốc tế Cannes lần thứ 77 chính thức khai mạc vào ngày 14/5 (giờ địa phương) tại Nhà hát lớn Lumiere ở thành phố Cannes (Pháp) và sẽ kéo dài trong vòng 12 ngày tới. Tác phẩm khai mạc là bộ phim hài của Pháp "The Second Act" (tựa Việt: Bỗng dưng làm sếp).Có tổng cộng 22 tác phẩm điện ảnh trên toàn thế giới được mời tham dự hạng mục cạnh tranh cho giải thưởng lớn nhất là "Cành cọ vàng" của Liên hoan phim Cannes lần này.Nối tiếp năm ngoái, năm nay Hàn Quốc không có tác phẩm nào tham gia vào hạng mục cạnh tranh của Cannes, mà chỉ có hai tác phẩm được mời trình chiếu ở hạng mục không cạnh tranh.Phần 2 của bom tấn "Veteran" (tựa Việt phần 1: Chạy đâu cho thoát) của đạo diễn Ryoo Seung-wan sẽ tham dự trong hạng mục Suất chiếu nửa đêm (Midnight Screenings). Phim tài liệu "Walking in the Movies" (tạm dịch: Dạo bước trong điện ảnh) của đạo diễn Kim Lyang được mời tham dự ở hạng mục Cổ điển Cannes. Hai tác phẩm này dự kiến sẽ lần lượt được trình chiếu vào ngày 21/5 và 16/5.Đặc biệt, đoàn làm phim "Veteran 2" sẽ tham gia sự kiện thảm đỏ Cannes trước buổi trình chiếu, trong đó có đạo diễn Ryoo Seung-wan và hai diễn viên đóng vai chính là nam tài tử Hwang Jung-min và Jung Hae-in.