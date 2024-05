Giá xuất nhập khẩu Hàn Quốc đồng loạt tăng trong tháng 4 ảnh hưởng bởi tỷ giá won/USD

Photo : YONHAP News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 14/5 công bố trong tháng 4, chỉ số giá xuất khẩu (theo tỷ giá won/USD) đạt 132,17 điểm, tăng 4,1% so với tháng 3 (126,94 điểm). Nếu so với cùng kỳ năm trước, chỉ số giá xuất khẩu tăng 6,2%.Trong đó, giá xuất khẩu các mặt hàng công nghiệp tăng 4,1%. Đặc biệt, giá xuất khẩu máy tính, thiết bị điện tử và quang học tăng 7,3%, chế phẩm hóa học tăng 3,3%. Ngược lại, chỉ số giá xuất khẩu nông-lâm-thủy sản lại giảm 2,5%.Ngân hàng trung ương phân tích chỉ số giá xuất khẩu tăng trong tháng 4 là bởi tỷ giá won/USD tăng 2,8% so với một tháng trước, và tăng 3,6% so với cùng kỳ 2023. Chỉ số giá xuất khẩu nếu tính theo giá trị tiền tệ ký hợp đồng, tức loại bỏ yếu tố ảnh hưởng của tỷ giá, tăng 1,6%.Mặt khác, chỉ số giá nhập khẩu trong tháng 4 đạt 143,68 điểm, tăng 3,9% so với tháng 3, nguyên nhân chính được phân tích là bởi giá dầu quốc tế tăng, như giá dầu Dubai đã tăng 5,9% chỉ trong vòng một tháng.Giá nhập khẩu nguyên vật liệu trong tháng vừa qua tăng 5,5%, trong đó giá các mặt hàng khoáng sản tăng 5,6%. Giá nhập khẩu hàng hóa trung gian tăng 3,7%, chủ yếu do giá kim loại cơ bản tăng 6,2%, máy tính, thiết bị điện tử và quang học tăng 5,5%. Giá nhập khẩu hàng hóa vốn và hàng tiêu dùng đều ghi nhận mức tăng 1,9% so với tháng 3.Nếu tính theo tiền tệ ký hợp đồng, giá nhập khẩu tháng 4 tăng 1,9% so với tháng trước.