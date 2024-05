Nga và Bắc Triều Tiên sắp nối lại tuyến tàu hỏa chở khách

Photo : YONHAP News

Trên tài khoản Telegram cá nhân ngày 13/5 (giờ địa phương), Thống đốc vùng Primorsky (Nga) Oleg Kozhemyako cho biết Nga và Bắc Triều Tiên sẽ mở lại tuyến tàu hỏa chở khách nối giữa thành phố Vladivostok của Nga và thành phố Rason của miền Bắc.Ông Kozhemyako cho biết đã thảo luận về các nội dung cụ thể trong cuộc hội đàm với Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Rason Sin Chang-il. Phía đoàn Ủy ban nhân dân thành phố Rason do ông Sin dẫn đầu đã rời Bình Nhưỡng bằng tàu hỏa vào ngày 12/5 để tới vùng Primorsky.Tháng 1 năm nay, Thống đốc Kozhemyako cũng từng công bố với truyền thông về kế hoạch nối lại tuyến tàu hỏa chở khách giữa hai nước trong năm nay. Trước đây, thành phố Rason là một trong những khu vực thường xuyên có người nước ngoài qua lại, do có Đặc khu kinh tế, vị trí tiếp giáp biên giới Nga-Trung.Để đi từ Rason tới Vladivostok phải di chuyển 54 km bằng đường sắt của miền Bắc tới ga Khasan của Nga, rồi sau đó bắt tiếp tàu hỏa của Nga từ ga Khasan tới Vladivostok. Tuyến tàu hỏa chở khách và chở hàng Rason-Khasan đã dừng hoạt động trong thời gian bùng phát dịch COVID-19. Tới tháng 11/2022, hai nước đã nối lại tuyến tàu hỏa chở hàng.Đài tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) gần đây dẫn hình ảnh do vệ tinh của công ty vệ tinh thương mại Planet Labs (Mỹ) chụp vào tháng 4, cho biết đã có 36 tàu hỏa chạy tuyến Rason-Khasan trong tháng trước, tăng vọt. Trong số các tàu hỏa chở hàng, có cả loại tàu hỏa siêu lớn, chiều dài 700m, gấp đôi so với loại thông thường.Tàu hỏa có ưu điểm là có thể vận chuyển hàng hóa và nhân lực quy mô lớn với chi phí giá rẻ. Nếu tuyến tàu hỏa chở khách Rason-Khasan được nối lại thì có thể miền Bắc sẽ cử một lượng lớn lao động sang vùng Primorsky của Nga.Sau Hội nghị thượng đỉnh Nga-Triều tháng 9 năm ngoái, Matxcơva và Bình Nhưỡng đang tăng cường hợp tác trên nhiều phương diện. Cơ quan Tình báo quốc gia Hàn Quốc (NIS) cũng đang theo dõi chặt chẽ động thái cử lao động sang Nga của miền Bắc, một hành động vi phạm lệnh trừng phạt của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc.