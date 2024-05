Mẹ vợ Tổng thống Yoon Suk Yeol được tha tù trước thời hạn

Photo : YONHAP News

Vào lúc 10 giờ sáng ngày 14/5, bà Choi Eun-soon, mẹ vợ của Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol, đã được tha tù trước thời hạn.Bà Choi lên xe về nhà ngay mà không trả lời bất cứ câu hỏi nào của phóng viên chờ trước cổng trại giam khu vực Đông Seoul, xoay quanh ý kiến tranh cãi cho rằng bà này được đặc cách do là người thân của Tổng thống.Vào ngày 9/5 vừa qua, Bộ trưởng Tư pháp Park Sung-jae đã chấp nhận đơn đề nghị của Ủy ban thẩm định tha tù trước thời hạn, cho phép thả tự do sớm cho bà Choi. Theo đó, bà này được tại ngoại sớm hơn hai tháng (mãn hạn tù vào ngày 20/7), đã hoàn thành khoảng 80% án phạt.Trong ngày 8/5, Ủy ban thẩm định tha tù trước thời hạn đã nhất trí toàn diện về việc thả tự do cho bà Choi Eun-soon trước thời hạn. Mặc dù trong hai lần thẩm định gần đây của Ủy ban, bà Choi nêu ý kiến là "không muốn được tha tù trước thời hạn", nhưng Ủy ban vẫn ra quyết định tha tù sớm xét tới mức án phạt, độ tuổi và tình trạng sức khỏe.Tháng 11 năm ngoái, Tòa án tối cao Hàn Quốc tuyên bị cáo Choi Eun-soon một năm tù giam do làm giả giấy xác nhận số dư trong tài khoản ngân hàng tiết kiệm với số tiền là 34,9 tỷ won (25,5 triệu USD) trong quá trình mua khu đất ở thành phố Seongnam (tỉnh Gyeonggi) vào năm 2013. Do bị cáo đã bị giam giữ tại Tòa phúc thẩm vào tháng 7/2023, nên vốn phải ngồi tù cho đến tháng 7/2024.