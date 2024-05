Chính phủ Hàn Quốc khẳng định sẽ hỗ trợ tối đa Naver trong vụ việc với Line Yahoo Nhật Bản

Photo : KBS News

Chánh Văn phòng Chính sách Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Sung Tae-yoon trong buổi họp báo ngày 13/5 khẳng định Chính phủ vẫn giữ lập trường nhất quán là đặt lợi ích của người dân và doanh nghiệp Hàn Quốc lên hàng đầu, thực hiện mọi biện pháp cần thiết, đối phó mạnh mẽ và cứng rắn với các biện pháp không thỏa đáng, đi ngược lại mong muốn của hãng Naver.Chánh Văn phòng Sung cho biết Chính phủ có kế hoạch sẽ hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp trong nước có thể tự ra quyết định mà không bị ràng buộc bởi điều kiện hay biện pháp xử lý bất lợi nào từ nước ngoài.Đây là lập trường của Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc trước việc Chính phủ Nhật Bản ra hướng dẫn hành chính đối với công ty Line Yahoo (LY), yêu cầu công ty này tăng cường quản lý an toàn và xem xét lại các biện pháp quản trị an toàn thông tin, cải thiện hệ thống kinh doanh, trong đó có việc "xem xét lại mối quan hệ vốn với Naver".Ông Sung cho biết sau khi dịch vụ điện toán đám mây của hãng Naver (Hàn Quốc) xảy ra sự cố an ninh vào tháng 11 năm ngoái cho đến nay, Chính phủ Hàn Quốc đã và đang trao đổi chặt chẽ với Naver, xác nhận lập trường của doanh nghiệp này, cũng như xác nhận lập trường của Chính phủ Nhật Bản thông qua kênh ngoại giao. Chính phủ đã tôn trọng tối đa lập trường của Naver, phản ánh vào biện pháp đối phó.Chánh Văn phòng Sung nhấn mạnh nếu như Naver muốn giữ cổ phần và duy trì dự án với Line Yahoo, thì Chính phủ sẽ hỗ trợ tối đa để các biện pháp bảo mật thông tin phù hợp được triển khai, đồng thời cũng sẽ thực hiện mọi biện pháp và hỗ trợ cần thiết để Naver tăng cường bảo mật thông tin bên cạnh những thay đổi về cơ cấu vốn. Ông Sung hy vọng đây sẽ là cơ hội để Naver nâng cao được mức độ bảo mật thông tin.Tháng 11 năm ngoái, dịch vụ điện toán đám mây của Naver (Hàn Quốc) bị tin tặc tấn công, lây nhiễm mã độc. Công ty Line Yahoo, vốn chia sẻ một phần hệ thống nội bộ với Naver, cũng bị rò rỉ thông tin cá nhân. Kể từ sau tháng 3 năm nay, Bộ Nội vụ và truyền thông Nhật Bản đã hai lần đưa ra hướng dẫn hành chính đối với công ty Line Yahoo.