Photo : YONHAP News

Ủy ban giao dịch công bằng Hàn Quốc ngày 15/5 công bố danh sách tập đoàn lớn. Cụ thể, 3.318 công ty thành viên của 89 tập đoàn được đưa vào danh sách này.Đây là những doanh nghiệp có quy mô tài sản trên 5.000 tỷ won (3,67 tỷ USD), có nghĩa vụ phải công khai về tình hình doanh nghiệp, các hạng mục chính liên quan tới công ty thành viên không niêm yết, giao dịch nội bộ quy mô lớn, và bị cấm mang lại lợi ích bất chính cho một bên liên quan đặc biệt.Danh sách tập đoàn lớn năm nay có 7 cái tên mới là Hybe, công ty bảo hiểm hàng hải và hỏa hoạn Hyundai, công ty YoungOne, công ty chứng khoán Daishin, công ty Sono International, Wonik và Paradise.Với tổng tài sản đạt 5.250 tỷ won (3,85 tỷ USD), Hybe đã trở thành công ty giải trí đầu tiên được xếp vào hàng tập đoàn lớn. Công ty đóng tàu và hải dương Daewoo bị sáp nhập vào tập đoàn Hanwha vào tháng 5 năm ngoái, nên số lượng tập đoàn lớn chỉ tăng 6 nơi so với năm trước.Ảnh hưởng từ tâm lý tiêu dùng được hồi phục sau đại dịch COVID-19, tài sản của công ty Paradise và Sono International, hai đơn vị dẫn đầu ngành du lịch, đã tăng thêm lần lượt 130 tỷ won (95,4 triệu USD) và 570 tỷ won (425,8 triệu USD) trong vòng một năm qua, lọt vào hàng ngũ tập đoàn lớn lần này.Công ty may mặc YoungOne, với các thương hiệu thời trang The North Face và Lululemon cũng đã tăng thêm tài sản 1.260 tỷ won (0,93 tỷ USD), lọt vào tập đoàn lớn. Công ty bảo hiểm hàng hải và hỏa hoạn Hyundai từng bị loại khỏi danh sách doanh nghiệp lớn vào năm ngoái, nhưng lại quay trở lại sau khi thay đổi tiêu chuẩn kế toán. Công ty chíp bán dẫn và pin thứ cấp Wonik cũng có mặt trong danh sách mới nhờ sự gia tăng tài sản và trái phiếu.Tài sản của các tập đoàn liên quan đến những lĩnh vực công nghiệp mới như pin thứ cấp và thị trường trực tuyến có sự tăng trưởng vượt bậc.Trong năm nay, Ủy ban giao dịch công bằng lần đầu lấy tiêu chuẩn GDP danh nghĩa để chỉ định doanh nghiệp bị hạn chế đầu tư chéo cổ phần giữa các công ty thành viên. Tiêu chuẩn hiện hành là tổng tài sản 10.000 tỷ won (7,34 tỷ USD) được nâng lên thành 10.400 tỷ won (7,64 tỷ USD), theo đó tập đoàn Hankook & Company được loại khỏi danh sách hạn chế.Ủy ban giao dịch công bằng cho biết sẽ tiếp tục xúc tiến phương án áp dụng tiêu chuẩn về GDP danh nghĩa khi chỉ định tập đoàn lớn, tùy theo điều kiện thị trường. Ủy ban khẳng định sẽ tiến hành phân tích kỹ lưỡng thông tin về tình hình sở hữu cổ phiếu của các doanh nghiệp lớn, giao dịch nội bộ để công bố minh bạch với các bên tham gia thị trường.