Chính phủ sẽ cân nhắc thận trọng về vấn đề phủ quyết dự luật liên quan đến binh sĩ Thủy quân lục chiến hy sinh

Photo : YONHAP News

Liên quan tới dự luật thành lập Nhóm công tố viên đặc biệt điều tra vụ binh sĩ Thủy quân lục chiến hy sinh do bị dòng nước cuốn trôi khi đang tìm kiếm nạn nhân mất tích trong trận mưa lớn hồi tháng 7 năm ngoái đã được Quốc hội thông qua hồi đầu tháng 5, Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo ngày 14/5 cho biết vụ việc này đang được Cơ quan điều tra quan chức cấp cao về tham nhũng và Cơ quan Cảnh sát điều tra. Do vậy, Chính phủ sẽ theo dõi chặt chẽ tình hình điều tra, cân nhắc một cách thận trọng về việc có dùng quyền phủ quyết dự luật hay không.Về phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ kiện của giới y tế, yêu cầu đình chỉ thi hành chính sách tăng chỉ tiêu tuyển sinh trường Y của Chính phủ, Thủ tướng từ chối đưa ra suy đoán về nhận định của Tòa án, chỉ cho biết sẽ nỗ lực hết sức để có thể đạt được kết quả tốt đẹp trong vụ kiện.Liên quan đến việc thành lập một Bộ Kế hoạch đối phó tỷ lệ sinh thấp (tên tạm thời), ông Han chỉ ra rằng vấn đề tỷ lệ sinh thấp đang ảnh hưởng nghiêm trọng tới sự tăng trưởng của Hàn Quốc trong tương lai cũng như chất lượng đời sống người dân, do đó phải dốc toàn lực quốc gia để giải quyết. Tuy nhiên, Chính phủ sẽ tham vấn với đảng đối lập, do phải sửa đổi luật để có thể thành lập Bộ mới.