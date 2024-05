Bắc Triều Tiên rửa 147,5 triệu USD tiền ảo đánh cắp vào tháng 3 năm nay

Photo : KBS News

Hãng tin Reuters (Anh) ngày 14/5 (giờ địa phương) dẫn một tài liệu nội bộ được trình lên Ủy ban cấm vận Bắc Triều Tiên thuộc Hội đồng bảo an Liên hợp quốc.Tài liệu này cho biết vào cuối năm ngoái, Bắc Triều Tiên đã đánh cắp 147,5 triệu USD từ sàn giao dịch tiền ảo HTX (tên cũ Huobi), rồi sau đó rửa tiền thông qua doanh nghiệp trộn tiền ảo Tornado Cash vào tháng 3 năm nay để khó bị truy vết nguồn tiền.Công ty Tornado Cash từng bị Văn phòng kiểm soát tài sản nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ liệt vào danh sách cấm vận hồi năm 2022. Khi đó, công ty này bị phát hiện đã cung cấp dịch vụ trộn tiền ảo cho các tổ chức tội phạm, trong đó có "Lazarus", một tổ chức tin tặc có dính líu tới Tổng cục Trinh sát Bắc Triều Tiên.Việc trộn tiền ảo là quá trình chia nhỏ liên tục tiền ảo, trộn với các tiền ảo khác, là công cụ "phù phép" giúp che giấu nguồn gốc và đích đến của đồng tiền.Tài liệu trên được một số chuyên gia thuộc Ban chuyên gia Ủy ban cấm vận Bắc Triều Tiên tổng kết từ quá trình điều tra vẫn chưa hoàn tất trong thời gian qua. Ban chuyên gia đã bị chấm dứt hoạt động vào ngày 30/4 do dự thảo gia hạn nhiệm kỳ bị Nga, nước thành viên Hội đồng bảo an, phủ quyết.