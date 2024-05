Hơn 660.000 du khách Hàn Quốc đã thăm Nhật Bản chỉ trong tháng 4/2024

Photo : YONHAP News

Theo thống kê tháng 4 mà Tổng cục du lịch Nhật Bản công bố ngày 15/5, nối tiếp tháng 3, số du khách nước ngoài đến thăm xứ sở hoa anh đào đã vượt ngưỡng 3 triệu người.Sau khi đạt con số cao nhất theo tháng với 3.081.600 người trong tháng 3, du khách nước ngoài thăm Nhật Bản vào tháng 4 cũng đạt 3.042.900 người, tăng 4% so với cùng kỳ năm 2019, thời điểm chưa chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19.Tổng cục du lịch Nhật Bản phân tích du khách vẫn ở xu hướng tăng do tháng 4 là mùa du lịch ngắm hoa anh đào và giá trị đồng yen tiếp tục đà giảm.Xét theo quốc gia, số du khách Hàn Quốc chiếm nhiều nhất với 661.200 người, tăng 16,7% so với tháng 4 năm 2019. Tiếp theo là người Trung Quốc, Đài Loan và Mỹ.