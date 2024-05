Không quân Hàn Quốc xem xét bố trí chiến đấu cơ KF-21 tại căn cứ Gangneung

Photo : YONHAP News

Không quân Hàn Quốc đang xem xét bố trí chiến đấu cơ siêu thanh tự phát triển KF-21 (Boramae) tại căn cứ Không quân ở thành phố Gangneung (tỉnh Gangwon). KF-21 đang được lên kế hoạch bố trí thực chiến vào năm 2026.Căn cứ Gangneung hiện đang được sử dụng là căn cứ cho chiến đấu cơ F-5. Loại máy bay này đã có tuổi thọ chinh chiến trên 40 năm, nhưng so với các máy bay tối tân khác thì lại có ưu điểm là thời gian chuẩn bị bay ngắn, có thể cất cánh và đối phó trên không nhanh chóng. Do đó, F-5 đã được Không quân chọn bố trí tại căn cứ Gangneung, nơi gần với Bắc Triều Tiên.Nếu KF-21 được bố trí tại căn cứ được cho là một trong các căn cứ tiền tuyến của Không quân, đảm nhận nhiệm vụ "không đối không", thì có nghĩa máy bay này sẽ đóng vai trò đối phó giai đoạn đầu với các động thái khiêu khích trên không của máy bay miền Bắc.KF-21 là chiến đấu cơ nội địa đầu tiên do Hàn Quốc bắt đầu phát triển từ năm 2016, đã bay thử nghiệm thành công lần đầu vào ngày 19/7/2022. Ngày 8/5 vừa qua, máy bay này đã bắn thử thành công tên lửa không đối không tầm ngắn AIM-2000 và tên lửa không đối không tầm trung Meteor trên không phận biển Tây.