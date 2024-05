KDI nâng dự báo tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc năm 2024 lên 2,6%

Photo : YONHAP News

Viện nghiên cứu phát triển Hàn Quốc (KDI), một cơ quan nghiên cứu chính sách Nhà nước, ngày 16/5 công bố báo cáo "Triển vọng kinh tế nửa đầu năm 2024", trong đó dự báo kinh tế Hàn Quốc sẽ tăng trưởng 2,6% trong năm nay nhờ xuất khẩu tăng mạnh, cao hơn dự báo trước đó là 2,2%.Mức dự báo trên cao hơn dự báo của hãng xếp hạng tín nhiệm quốc tế Moody's (trụ sở tại Mỹ) đưa ra gần đây (2,5%), và bằng với dự báo của Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD).Theo KDI, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Hàn Quốc quý I/2024 tăng 3,4% so với cùng kỳ năm trước nhờ xuất khẩu trên đà hồi phục và hiệu ứng cơ sở. Nếu so với quý trước thì GDP quý I năm nay tăng 1,3%. Cơ quan này đánh giá xuất khẩu đang góp phần giảm nhẹ sự đình trệ của cả nền kinh tế, trong đó đặc biệt phải kể tới xuất khẩu chíp bán dẫn.Bên cạnh đó, Viện nghiên cứu phát triển Hàn Quốc cũng lần đầu tiên đưa ra dự báo tỷ lệ tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc năm 2025 là 2,1%. Dự báo trong năm sau, tình trạng đình trệ tiêu thụ nội địa sẽ được giảm nhẹ, nhưng xu hướng tăng xuất khẩu sẽ có sự điều chỉnh. Xuất khẩu hàng hóa năm sau được dự báo sẽ chỉ tăng 2,4%, thấp hơn so với dự báo mức tăng năm nay là 5,3%.KDI dự báo giá tiêu dùng năm 2024 tăng 2,6%, thấp hơn 0,1% mức dự báo dưa ra hồi tháng 2; và tăng 2,1% vào năm sau, gần bằng mục tiêu ổn định giá cả của Chính phủ.Về chính sách tiền tệ, viện nghiên cứu này cho rằng Chính phủ cần từng bước giảm nhẹ dần chính sách thắt chặt tiền tệ về mức trung lập; đồng thời không cần thiết phản ứng nhạy cảm quá mức với sự tăng giá trong ngắn hạn các mặt hàng nông, thủy sản, bởi chính sách tiền tệ phải đặt mục tiêu vào việc ổn định giá cả trong trung và dài hạn.