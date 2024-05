Tòa phúc thẩm bác đơn đề nghị đình chỉ chính sách nâng chỉ tiêu tuyển sinh ngành Y của giới y tế

Photo : KBS News

Trong phiên phúc thẩm ngày 16/5, Tòa án cấp cao Seoul đã bác đơn đề nghị của 18 nguyên đơn gồm các giáo sư, bác sĩ nội trú và sinh viên trường y, yêu cầu đình chỉ chính sách tăng chỉ tiêu tuyển sinh đại học ngành Y của Chính phủ.Trước tiên, với đơn đề nghị của các giáo sư trường y, bác sĩ nội trú và sĩ tử chuẩn bị thi đại học, Hội đồng xét xử phúc thẩm cho rằng những người này chỉ là "bên thứ ba".Việc bác đơn kiện có nghĩa là Tòa án quyết định chấm dứt vụ kiện tại đây, do xét thấy hồ sơ vụ kiện không đáp ứng điều kiện tố tụng hoặc nội dung đề nghị không thuộc đối tượng xem xét.Riêng với trường hợp là các sinh viên đang theo học trường y, Tòa án cho rằng đối tượng này có tư cách là "nguyên đơn" trong vụ kiện, được pháp luật bảo hộ lợi ích. Tuy nhiên, Tòa án vẫn quyết định bác đơn kiện với lý do lo ngại nếu đình chỉ thi hành chính sách nâng chỉ tiêu của Chính phủ sẽ có thể gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng tới phúc lợi công cộng.Phía các sinh viên trường y đã tuyên bố không chấp nhận phán quyết của Tòa án, và sẽ tiếp tục kháng cáo lên Tòa án tối cao. Tuy nhiên, phán quyết phúc thẩm lần này trên thực tế mang tính chất ấn định chính sách nâng chỉ tiêu tuyển sinh ngành Y lần đầu sau 27 năm của Chính phủ.Tới cuối tháng 5 này, các trường đại học sẽ phải trình lên Bộ Giáo dục về con số tăng chỉ tiêu cuối cùng. Do đó, dù các sinh viên trường y kháng cáo tiếp thì sẽ không đủ thời gian để chờ đợi quyết định của Tòa án tối cao.Chính phủ Hàn Quốc ngày 6/2 năm nay đã công bố kế hoạch nâng 2.000 chỉ tiêu tuyển sinh đại học ngành Y một năm trong vòng 5 năm bắt đầu từ năm học 2025, tổng cộng tăng thêm 10.000 chỉ tiêu. Tới ngày 20/3, Chính phủ đã công bố về chỉ tiêu phân bổ tuyển sinh cho từng trường. Sau đó, 13.000 sinh viên các trường Đại học Y trên toàn quốc đã khởi kiện tập thể lên Tòa án Hành chính Seoul, đề nghị đình chỉ thực thi chính sách này. Tuy nhiên, Tòa án Hành chính Seoul đã bác đơn kiện với lý do không công nhận tư cách của phía nguyên đơn.