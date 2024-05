Chính phủ Mỹ truy nã lao động IT Bắc Triều Tiên giả danh người khác để làm việc tại công ty Mỹ

Photo : KBS News

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 16/5 (giờ địa phương) đã ban lệnh truy nã công khai 4 lao động Bắc Triều Tiên trong ngành công nghệ thông tin (IT) với mức thưởng tối đa là 5 triệu USD đối với những ai cung cấp thông tin hữu ích.Cho đến tháng 10 năm ngoái, các lao động IT miền Bắc lấy tên giả là Han Ji-ho, Jin Chun-ji, Xu Haoran cùng quản lý của mình xin việc vào hơn 300 công ty Mỹ, tiếp cận trái phép vào kế hoạch làm việc từ xa của công ty, sử dụng danh tính của hơn 60 người Mỹ kiếm về 6,8 triệu USD. Những lao động này đều liên quan đến Bộ Công nghiệp quân nhu miền Bắc, và từng có ý định xin việc vào cơ quan Nhà nước nhưng thất bại.Theo truyền thông Mỹ, một phụ nữ Mỹ và một số người nước ngoài, trong đó có một người đàn ông Ukraine, đã bị bắt giữ do nghi ngờ trợ giúp những tên tội phạm trên và rửa tiền cho họ.Trong một tin liên quan, Washington đã chỉ định hai người Nga và ba doanh nghiệp đặt tại Nga có dính líu tới giao dịch vũ khí giữa Maxcơva và Bình Nhưỡng. Cho đến nay, Mỹ đã chỉ ra rằng có hơn 40 tên lửa đạn đạo xuất xứ miền Bắc được Nga sử dụng trong cuộc chiến với Ukraine. Washington kêu gọi cộng đồng quốc tế tham gia cấm vận miền Bắc do giao dịch vũ khí Nga-Triều vi phạm rõ ràng nghị quyết trừng phạt của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc.