Cơ quan an ninh hàng hải Hàn-Mỹ-Nhật lần đầu tập trận chung trên biển vào tháng 6 tới

Photo : YONHAP News

Đài Phát thanh và truyền hình Nhật Bản (NHK) và báo Yomiuri ngày 17/5 dẫn lời một quan chức Chính phủ nước này, cho biết cơ quan an ninh hàng hải ba nước Hàn-Mỹ-Nhật sẽ tập trận chung trên vùng biển phía Đông gần tỉnh Kyoto và tỉnh Fukui của Nhật Bản vào ngày 6/6 tới.Cụ thể, Cơ quan Cảnh sát biển Hàn Quốc, Lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ và Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản sẽ tham gia cuộc tập trận này, triển khai các nội dung tìm kiếm cứu hộ, viễn thông, nâng cao năng lực tương tác.Đây là lần đầu tiên cơ quan an ninh hàng hải ba nước tập trận chung trên biển. Seoul và Tokyo tiến hành tập trận tìm kiếm cứu nạn từ năm 2007. Lần này, Washington tham gia theo hình thức cử tàu tuần tra và máy bay không người lái tập trận cùng hai nước.Một mặt ba nước sẽ tổ chức thường niên tập trận chung, mặt khác sẽ đẩy mạnh hỗ trợ nâng cao năng lực hàng hải cho các quốc đảo Thái Bình Dương và Đông Nam Á, hợp tác Nhận thức về lĩnh vực hàng hải (Maritime Domain Awareness – MDA) để đối phó với mọi tình huống phát sinh trên biển.NHK cho biết cuộc tập giữa ba nước nhằm tăng cường hợp tác trong bối cảnh Trung Quốc đang đẩy mạnh các động thái xúc tiến ra biển.Tại Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ-Nhật tháng 8 năm ngoái, lãnh đạo ba nước đã nhất trí về việc ra mắt khung hợp tác an ninh hàng hải ba bên. Do vậy, vào ngày 10/5 vừa qua, cơ quan an ninh hàng hải ba nước đã tiến hành ký kết Ý định thư hợp tác với nội dung tăng cường hệ thống phối hợp nhằm đảm bảo an ninh trên biển khu vực châu Á-Thái Bình Dương, và lần này là tổ chức tập trận chung ba bên.