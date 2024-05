Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu AI khai mạc tại Seoul vào ngày 21/5

Photo : YONHAP News

Bộ Khoa học, công nghệ thông tin và truyền thông Hàn Quốc ngày 17/5 công bố về việc tổ chức Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu về trí tuệ nhân tạo (AI) tại Seoul (AI Summit Seoul) và "Diễn đàn AI toàn cầu" (Global AI Forum) trong hai ngày 21-22/5 tới.Hội nghị thượng đỉnh AI do Hàn Quốc và Anh đồng tổ chức. Đây là lần tổ chức thứ hai, hội nghị đầu tiên được diễn ra tại Anh vào tháng 11 năm ngoái.Diễn đàn AI toàn cầu là sự kiện riêng do Hàn Quốc chủ trì, căn cứ theo đề xuất của Tổng thống Yoon Suk Yeol về việc thiết lập một hệ thống quản trị AI trước khóa họp Đại hội đồng Liên hợp quốc, Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC).Hội nghị thượng đỉnh AI Seoul được chia làm phiên thảo luận cấp thượng đỉnh và phiên thảo luận cấp Bộ trưởng. Trong đó, phiên thảo luận cấp thượng đỉnh được tổ chức trực tuyến trong vòng 90 phút từ 8 giờ 30 phút tối ngày 21/5, với sự tham dự của lãnh đạo các nước lớn, tổ chức quốc tế, các công ty công nghệ lớn.Bộ Khoa học cho biết Hội nghị thượng đỉnh AI lần thứ nhất tập trung đối phó với khủng hoảng trí tuệ nhân tạo, còn hội nghị lần này sẽ mở rộng sang cả lĩnh vực đổi mới, bao trùm, hai trong ba mục tiêu quản trị AI.Phiên thảo luận cấp Bộ trưởng sẽ được tổ chức tại Viện nghiên cứu khoa học và công nghệ Hàn Quốc (KIST) ở Seoul do Bộ trưởng Khoa học Hàn Quốc Lee Jong-ho và Bộ trưởng Khoa học, đổi mới và công nghệ Anh Michelle Donelan đồng chủ trì. Quan chức Chính phủ, doanh nghiệp, học giả và tổ chức dân sự của hơn 19 nước sẽ tham gia thảo luận về việc tăng cường năng lực đảm bảo an toàn trí tuệ nhân tạo, thúc đẩy phát triển AI một cách bền vững.Người dân có thể theo dõi phiên thảo luận giữa các chuyên gia qua trang YouTube.