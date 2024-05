Lao động có việc làm tại Hàn Quốc tăng 261.000 người trong tháng 4

Photo : [연합뉴스TV 제공]

Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 17/5 công bố báo cáo "Xu hướng tuyển dụng tháng 4/2024". Trong tháng trước, lao động có việc làm tại Hàn Quốc đạt 28.693.000 người, tăng 261.000 người so với cùng kỳ năm trước.Quy mô tăng lao động có việc làm từng đạt trên 300.000 người trong tháng 1 và tháng 2 năm nay, tới tháng 3 giảm xuống còn 173.000 người, lần này đã tăng trở lại.Trong đó, lao động ngành chế tạo tăng 100.000 người, tăng 2,3%, nhờ tình hình xuất khẩu khả quan. Đây là mức tăng lớn nhất trong vòng 17 tháng sau mức tăng 101.000 người vào tháng 11/2022.Lao động ngành y tế, dịch vụ phúc lợi xã hội tăng 93.000 người, công nghệ thông tin và truyền thông tăng 68.000 người. Lao động ngành xây dựng chỉ tăng 5.000 người do đơn hàng trúng thầu xây dựng giảm.Lao động ngành quản lý cơ sở kinh doanh, hỗ trợ kinh doanh và dịch vụ cho thuê giảm 66.000 người (4,6%). Ngành dịch vụ giáo dục, bán buôn bán lẻ cũng lần lượt giảm 49.000 người và 39.000 người.Xét theo độ tuổi, lao động có việc làm trên 60 tuổi tăng 292.000 người, ngoài 30 tuổi tăng 132.000 người, ngoài 50 tuổi tăng 16.000 người. Ngược lại, lao động ngoài 40 tuổi giảm 90.000 người, ngoài 20 tuổi giảm 77.000 người.Tỷ lệ tuyển dụng lao động trên 15 tuổi là 63%, tăng 0,3% so với tháng trước, mức cao kỷ lục xét riêng trong các tháng 4.Số người thất nghiệp trong tháng trước là 885.000 người, tăng 81.000 người. Tỷ lệ thất nghiệp là 3%, tăng 0,2% so với cùng kỳ năm 2023.Bộ Kế hoạch và tài chính nhận định nền kinh tế và tiêu thụ nội địa vẫn đang có dấu hiệu được hồi phục, tập trung ở lĩnh vực xuất khẩu, dự báo tuyển dụng sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới. Tuy nhiên, Bộ cũng chỉ ra yếu tố rủi ro liên quan tới lượng đơn hàng trúng thầu xây dựng giảm.