Tiêu dùng nội địa Hàn Quốc đang có dấu hiệu hồi phục mạnh mẽ hơn

Photo : YONHAP News

Bộ Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc ngày 17/5 công bố báo cáo "Xu hướng kinh tế tháng 5", trong đó đánh giá tiêu thụ nội địa đang có dấu hiệu hồi phục mạnh hơn nhờ tình hình khả quan ở lĩnh vực xuất khẩu, chế tạo, lượng khách du lịch tới Hàn Quốc gia tăng; xu hướng hồi phục nền kinh tế đang dần được củng cố hơn.Nhận định lần này của Bộ Kế hoạch và tài chính tích cực hơn so với nhận định trong báo cáo tháng 4. Khi đó cơ quan này đánh giá tiêu dùng hàng hóa vẫn đang có chiều hướng đình trệ.Sản xuất dịch vụ tháng 3 giảm 0,8% so với một tháng trước, do ngành nhà hàng, khách sạn giảm 4,4%, giải trí giảm 1,7%. Tuy nhiên, trong tháng 4, lượng phương tiện lưu thông trên đường cao tốc và doanh số nhiên liệu ô tô tăng, chỉ số lòng tin doanh nghiệp (BSI) của tiểu thương có chiều hướng cải thiện.Doanh số bán lẻ trong tháng 4 tăng 1,6% so với tháng trước, nhờ doanh số ô tô tăng. Trong tháng trước, lượng khách du lịch tới Hàn Quốc tăng mạnh, thanh toán qua thẻ trong nước cũng tăng.Một điểm đáng chú ý trong báo cáo tháng 5 đó là Chính phủ nhận định tốc độ tăng giá tiêu dùng đang có chiều hướng "uốn cong" nhưng tốc độ tăng có phần chậm lại. Xuất khẩu trong tháng 4 tiếp tục đà tăng trưởng vững chắc, với mức tăng 13,8% so với cùng kỳ năm trước.Tiến độ hoàn thành các công trình đang thi công thực tế của doanh nghiệp xây dựng giảm 8,7% so với một tháng trước, giảm 2,1% so với cùng kỳ năm ngoái.Chính phủ Hàn Quốc nhận định nền kinh tế thế giới đang có xu hướng hồi phục toàn diện nhờ sự cải thiện thương mại, chế tạo, nhưng tốc độ hồi phục ở mỗi khu vực lại có sự khác biệt. Rủi ro địa chính trị từ chiến tranh Nga-Ukraine, tình hình Trung Đông, biến động giá cả nguyên vật liệu vẫn đang là những yếu tố bất ổn tiềm tàng. Trong thời gian tới, Chính phủ sẽ tiếp tục đặt ưu tiên hàng đầu vào việc ổn định sớm giá cả, hồi phục dân sinh.