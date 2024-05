Tổng thống Yoon Suk Yeol năm thứ ba liên tiếp dự lễ kỷ niệm Phong trào dân chủ Gwangju

Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol sáng ngày 18/5 đã tới viếng Nghĩa trang quốc gia Phong trào dân chủ 18/5 tại quận Buk, thành phố Gwangju, tham dự lễ kỷ niệm 44 năm Phong trào vận động dân chủ Gwangju (18/5/1980). Đây là năm thứ ba liên tiếp ông Yoon tham dự lễ kỷ niệm Phong trào 18/5, và là Tổng thống Hàn Quốc thứ hai làm điều này sau cố Tổng thống Roh Moo-hyun.Trong sổ viếng, Tổng thống ghi dòng chữ "Tự do và thịnh vượng của Hàn Quốc, tinh thần tháng 5 dẫn dắt tương lai". Sau đó, ông Yoon nắm tay gia quyến và những người có công trong Phong trào dân chủ Gwangju tiến vào lễ kỷ niệm, tiến hành các nghi thức dâng hoa, dâng hương.Một điểm đáng chú ý là câu từ trong bài phát biểu tưởng niệm của Tổng thống Yoon năm nay giàu cảm xúc, mềm mại hơn những câu từ cứng rắn như trong năm ngoái.Tổng thống nhấn mạnh giờ đây, ý nghĩa của phong trào 18/5 không chỉ dừng lại là một nghị sự chính trị, mà phải mở rộng thành khái niệm để phát triển quốc gia hướng tới tương lai. Đặc biệt, Tổng thống liên tục nhấn mạnh người dân Hàn Quốc đang được hưởng "tự do chính trị" ở mức cao nhất thế giới, giờ là lúc để bảo đảm thêm tự do kinh tế, giải tỏa bất bình đẳng kinh tế cho người dân. Phát biểu này mang thông điệp rằng tinh thần tháng 5 phải đóng góp vào việc hiện thực hóa tự do kinh tế hướng tới tương lai.Tổng thống cam kết sẽ mở ra thời đại vì người dân thường và tầng lớp trung lưu, bằng tăng trưởng kinh tế nhanh và phân bổ công bằng, vì những người dân vẫn chưa được hưởng tự do kinh tế. Phát biểu này được phân tích là nhằm thể hiện quyết tâm điều hành quốc gia tập trung vào hồi phục kinh tế dân sinh của Tổng thống trong năm thứ ba cầm quyền; vừa nhằm nổi bật đường lối lấy dân sinh làm cốt lõi, điều mà ông Yoon nhấn mạnh từ sau Tổng tuyển cử 10/4.Cuối buổi lễ, Tổng thống đã nắm tay bà mẹ những người hy sinh cùng hát vang "Bài ca diễu hành dành cho quý ngài", ca khúc biểu tượng cho Phong trào Gwangju. Dưới thời các chính quyền hữu khuynh trong quá khứ, nội dung này thường bị lược bỏ và gây tranh cãi, nhưng ông Yoon đã đồng thanh hát ca khúc này mỗi lần tham gia lễ kỷ niệm.