Giới thương nhân Hàn kiều nỗ lực quảng bá Hàn Quốc tại châu Phi

Photo : YONHAP News

Trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Hàn Quốc-châu Phi diễn ra tại Seoul trong hai ngày 4-5/6 tới và Hội nghị thượng đỉnh Nhóm 20 nền kinh tế lớn (G20) diễn ra tại Nam Phi vào năm sau, các thương nhân Hàn kiều tại Nam Phi nhất trí tích cực tham gia quảng bá quê hương tại lục địa đen.Các thương nhân Hàn kiều thuộc chi nhánh tại châu Phi của Liên đoàn thế giới các hiệp hội thương nhân Hàn kiều (World-OKTA), một tổ chức kinh tế có quy mô lớn nhất của công dân Hàn đang sinh sống tại nước ngoài, đã tổ chức buổi "Tọa đàm về tìm kiếm phát triển dự án khu vực châu Phi 2024" tại thành phố Johannesburg, Nam Phi vào ngày 18/5 (giờ địa phương).Tham dự buổi tọa đàm có hơn 30 thương nhân người Hàn là lãnh đạo của các chi nhánh World OKTA tại Johannesburg, Cape Town (Nam Phi), chi nhánh tại Gaborone (Botswana). Đại sứ quán Hàn Quốc tại Nam Phi cũng cử quan chức tham dự.Các thương nhân thuộc World-OKTA chỉ ra rằng Trung Quốc đang đi đầu trong việc khai thác nguồn tài nguyên ngầm phong phú tại các quốc gia châu Phi như Nam Phi. Do đó, Chính phủ Hàn Quốc cần dành nhiều sự quan tâm hơn nữa cho khu vực Trung Đông, lập chiến lược với lục địa đen. Các thương nhân đang thảo luận với phía Đại sứ quán Hàn Quốc để tổ chức triển lãm quy mô lớn có sự tham gia của các doanh nghiệp trong nước.Cộng đồng thương nhân Hàn Quốc tại châu Phi cho biết tích cực ủng hộ để Hội nghị thượng đỉnh Hàn-châu Phi diễn ra thành công; hy vọng hợp tác, giao lưu kinh tế giữa hai bên sẽ chính thức được thúc đẩy nhân chuyến thăm Nam Phi dự Hội nghị thượng đỉnh G20 của Tổng thống Yoon Suk Yeol vào năm sau.Mặt khác, các giáo viên của 33 Trường Hàn Quốc tại 22 nước châu Phi đã tham dự chương trình tập huấn năm 2024 tại một khách sạn ở thành phố Johannesburg từ ngày 16-18/5 vừa qua. Sự kiện này do Hội đồng các Trường Hàn Quốc tại châu Phi tổ chức, do Cơ quan Hàn kiều, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Nam Phi, Liên đoàn các hiệp hội Hàn kiều tại châu Phi và Trung Đông tài trợ.Các giáo viên đã thảo luận về phương án để quảng bá hiệu quả về Hàn Quốc tại nước sở tại. Chương trình tập huấn này có sự tham gia trực tiếp của hơn 500 giáo viên, hơn 110 người khác tham gia theo hình thức trực tuyến.Cộng đồng Hàn Kiều cũng khẳng định sẽ nỗ lực nhiều mặt để thúc đẩy giao lưu giữa Hàn Quốc và châu Phi. Hội Hàn kiều tại Nam Phi ngày 17/5 vừa qua đã nhất trí sẽ phối hợp với các cơ quan ngoại giao để thúc đẩy giao lưu giữa Hàn Quốc và Nam Phi, nâng cao sự quan tâm của Chính phủ Seoul đối với lục địa đen.