Lục quân Hàn Quốc thảo luận phương án răn đe Bắc Triều Tiên với Mỹ, Nhật Bản và Australia

Photo : YONHAP News

Tổng tham mưu trưởng Lục quân Hàn Quốc Park An-su đã thăm Mỹ từ ngày 12-19/5 vừa qua nhân Hội nghị chuyên đề và Triển lãm Lục quân Thái Bình Dương (Land Forces Pacific - LANPAC) được tổ chức tại Hawaii.Tổng tham mưu Park đã tham gia phiên thảo luận cùng Tư lệnh Lục quân Thái Bình Dương Mỹ Charles Flynn, Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ mặt đất Nhật Bản Morishita Yasunori, và Tổng tham mưu trưởng Lục quân Australia Simon Stuart, chia sẻ đánh giá về tình hình an ninh khu vực gần đây.Quan chức các bên đã thảo luận về phương án hợp tác an ninh đa phương tại khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, đối phó, răn đe uy hiếp hạt nhân, tên lửa từ Bắc Triều Tiên.Trong phiên thảo luận này, 4 nước Hàn Quốc, Mỹ, Nhật Bản và Australia nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của hợp tác an ninh khu vực Ấn Độ-Thái Bình D ương, nhất trí thúc đẩy giao lưu cấp cao, từng bước mở rộng lĩnh vực, phạm vi giao lưu, hợp tác đa phương.Tổng tham mưu trưởng Park cũng đã có buổi gặp với người đồng cấp Mỹ Randy George tại trụ sở Lục quân Mỹ bên trong Lầu Năm Góc; thảo luận về phương án tăng cường giao lưu, hợp tác, lắng nghe các chính sách chính của quân đội Mỹ. Ngoài ra, ông Park cũng đã gặp gỡ Tổng tham mưu trưởng Lục quân các nước Anh và Malaysia.