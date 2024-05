Cảnh sát Hàn Quốc điều tra vụ tin tặc tấn công email cá nhân của các quan chức cấp cao quân đội

Photo : YONHAP News

Cục Điều tra an ninh thuộc Cơ quan Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc đang tiến hành điều tra vụ email cá nhân của các công chức cấp cao trong Bộ Quốc phòng, trong đó có cấp Thứ trưởng, và tướng lĩnh quân đội, bị tin tặc tấn công. Tuy nhiên, phía Cảnh sát từ chối tiết lộ cụ thể đối tượng tấn công mạng và quy mô thiệt hại.Bộ Quốc phòng cho biết vụ tấn công lần này nhắm vào email cá nhân của các quan chức quân đội, không phải là tài khoản email công vụ, nên không liên quan tới máy chủ của quân đội. Bộ Quốc phòng đã thông báo vụ việc tới từng cá nhân, hoàn tất các biện pháp bảo mật email cần thiết để ngăn chặn phát sinh thêm thiệt hại khác.Bên cạnh đó, Bộ Quốc phòng đã lập ra nhóm chuyên trách để phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra chung vụ việc.Mặt khác, Cơ quan Cảnh sát cũng đang tiến hành điều tra vụ email cá nhân của hơn 100 người, trong đó có các chuyên gia về an ninh, ngoại giao trong nước, bị tin tặc tấn công theo cách thức tương tự với vụ tấn công nhắm vào các quan chức quân đội.Các tổ chức tin tặc của Bắc Triều Tiên vẫn đang liên tục tấn công mạng hòng đánh cắp tài khoản email của các nhân vật chủ chốt tại Hàn Quốc, như quan chức, chuyên gia ngoại giao, an ninh.Trong tháng 4, Cục Điều tra an ninh đã công bố kết quả điều tra cho biết ba tổ chức tin tặc dính líu tới miền Bắc là Kimsuky, Lazarus và Andariel đã tấn công mạng nhắm vào hơn 10 doanh nghiệp quốc phòng của Hàn Quốc ít nhất từ một năm rưỡi trước, hòng đánh cắp các công nghệ quốc phòng của Seoul.