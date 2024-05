Photo : YONHAP News

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 20/5 (giờ địa phương) lên án vụ phóng tên lửa đạn đạo của Bắc Triều Tiên đã vi phạm nhiều nghị quyết trừng phạt của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc.Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller trong buổi họp báo thường kỳ cùng ngày bày tỏ lo ngại về việc Hội đồng bảo an Liên hợp quốc đã không lên tiếng trước hàng loạt hành động vi phạm nghị quyết trừng phạt của miền Bắc kể từ sau năm 2017.Ông Miller chỉ ra rằng chính vì nội bộ Hội đồng bảo an không đoàn kết, mà Bắc Triều Tiên mới đang tiếp tục đẩy cao các vụ phóng tên lửa đạn đạo. Mỹ hối thúc Nga và Trung Quốc, hai nước thành viên thường trực Hội đồng bảo an, dùng sức ảnh hưởng của mình để khiến miền Bắc kiềm chế các hành động này, quay trở lại bàn đàm phán.Liên quan tới động thái hợp tác quân sự Nga-Triều, phát ngôn viên Miller chỉ trích Trung Quốc vẫn chưa quyết định gây ảnh hưởng để ngăn chặn việc Nga và Bắc Triều Tiên tăng cường hợp tác quân sự. Ông này nhấn mạnh bất cứ quốc gia nào, trong đó có Trung Quốc, nếu quan tâm tới việc duy trì hòa bình và ổn định bán đảo Hàn Quốc thì cũng phải quan tâm tới vấn đề hợp tác quân sự Nga-Triều.