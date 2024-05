Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc xin lỗi người dân về chính sách liên quan đến chứng nhận an toàn KC

Photo : YONHAP News

Chánh Văn phòng Chính sách Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Sung Tae-yoon trong buổi họp báo ngày 20/5 đã gửi lời xin lỗi tới người dân liên quan đến việc Chính phủ xúc tiến rồi sau đó rút lại phương án cấm mua hàng trực tuyến trực tiếp từ nước ngoài các sản phẩm trẻ em và đồ điện tử không có chứng nhận KC (Korea Certification).Chứng nhận KC là chứng nhận an toàn áp dụng cho các sản phẩm đồ điện tử, đồ dùng sinh hoạt, sản phẩm dành cho trẻ em, đảm bảo về tính an toàn của sản phẩm và các thiết bị sản xuất sản phẩm đó.Chánh Văn phòng Sung nhấn mạnh Chính phủ sẽ nỗ lực nâng cao sự tin cậy trong các chính sách thông qua sự việc lần này. Ông Sung chỉ ra hai điểm thiếu sót lớn của Chính phủ trong công tác đối phó chính sách. Chính phủ đã không xem xét đầy đủ rằng mặc dù chính sách mua hàng trực tuyến trực tiếp từ nước ngoài thì hàng hóa phải có chứng nhận KC là vì sự an toàn, nhưng quy định này có thể hạn chế quá mức quyền lựa chọn của người tiêu dùng, dẫn đến sự bất tiện cho người dân trong việc mua các sản phẩm giá rẻ.Ngoài ra, trong quá trình công bố và giải thích chính sách, Chính phủ đã không truyền đạt một cách rõ ràng kế hoạch thực tế. Ngay cả khi áp dụng chứng nhận KC, thì cũng cần phải có các bước như thu thập ý kiến của dư luận để sửa đổi luật, và Chính phủ đã không giải thích rõ việc chỉ ngăn chặn các sản phẩm được xác định có thành phần gây hại, gây hỗn loạn trong người dân trước thông tin rằng 80 mặt hàng sẽ bị cấm mua trực tiếp từ nước ngoài từ tháng 6 tới.Chánh Văn phòng Sung cho biết sau khi công bố chính sách, Văn phòng Tổng thống trước hết sẽ lắng nghe ý kiến của dư luận, sau đó yêu cầu Văn phòng Thủ tướng giải thích bổ sung một cách chính xác. Theo chỉ thị của Tổng thống Yoon Suk Yeol, các ban ngành Chính phủ tiến hành rà soát lại toàn bộ chính sách, lập ra chính sách để không bị giới hạn bởi chứng nhận KC.Về vấn đề này, một quan chức cấp cao Văn phòng Tổng thống cho biết kể từ tháng 3 vừa qua, Chính phủ đã lập nhóm chuyên trách tập trung vào Văn phòng Điều phối Nhà nước để tiến hành xem xét chính sách liên quan. Văn phòng Tổng thống không tham gia trong quá trình này và Tổng thống Yoon cũng không nhận được báo cáo liên qun nào. Quan chức này gửi lời xin lỗi tới người dân vì đã không tiến hành thảo luận giữa đảng cầm quyền và Chính phủ khi sửa đổi luật.