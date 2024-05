Hàn Quốc cam kết hỗ trợ 2 triệu USD cho IAEA đối phó với mối đe dọa an ninh hạt nhân tương lai

Photo : YONHAP News

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 22/5 cho biết Thứ trưởng Kang In-sun đã tham dự Hội nghị quốc tế về an ninh hạt nhân lần thứ 4 (ICONS 2024) diễn ra tại Vienna (Áo). Đây là sự kiện cấp cao nhất ở lĩnh vực an ninh hạt nhân quốc tế, kéo dài ba ngày từ ngày 20/5, do Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) tổ chức.Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng cho biết Seoul sẽ tiếp tục chung sức với những nỗ lực tăng cường an ninh hạt nhân nhằm phòng ngừa khủng bố hạt nhân của cộng đồng quốc tế, và sẽ hỗ trợ 2 triệu USD cho IAEA để đối phó với các mối đe dọa an ninh hạt nhân tương lai.Bà Kang cũng cam kết Hàn Quốc sẽ tích cực tham gia thảo luận các nghị sự như hỗ trợ an toàn, an ninh nhà máy điện nguyên tử của Ukraine, hợp tác phát triển chương trình đào tạo quốc tế, an ninh hạt nhân liên quan tới lò phản ứng mô-đun nhỏ (SMR).Bên lề hội nghị, Thứ trưởng Kang đã có cuộc gặp với đại diện các tổ chức quốc tế lớn. Trong ngày 21/5, bà Kang đã hội đàm với Tổng thư ký IAEA Rafael Grossi, đánh giá cơ chế giám sát của IAEA trong đó có sự tham gia của chuyên gia Hàn Quốc đối với kế hoạch xả nước thải nhiễm xạ ra biển từ nhà máy điện nguyên tử Fukushima của Nhật Bản đang hoạt động hiệu quả. Bà Kang đề nghị sự phối hợp của Tổng thư ký Grossi để chuyên gia Hàn Quốc tiếp tục tham gia vào cơ chế giám sát của IAEA.Trong ngày 20/5, Thứ trưởng đã gặp gỡ Thư ký điều hành Tổ chức Hiệp ước cấm thử hạt nhân toàn diện (CTBTO), đề nghị tổ chức này đối phó một cách nhanh chóng và phối hợp với Chính phủ Hàn Quốc trong trường hợp Bắc Triều Tiên tiếp tục thử nghiệm hạt nhân.