Lãnh đạo Cơ quan Cảnh sát Hàn-Nhật lần đầu nhóm họp sau 14 năm

Photo : YONHAP News

Giám đốc Cơ quan Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc Yoon Hee-keun ngày 21/5 đã hội đàm với Tư lệnh Cơ quan Cảnh sát quốc gia Nhật Bản Tsuyuki Yasuhiro tại Tokyo. Đây là cuộc hội đàm đầu tiên giữa người đứng đầu cơ quan trị an hai nước Hàn-Nhật sau 14 năm kể từ năm 2010.Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác song phương, ký kết biên bản thỏa thuận về hợp tác nghiệp vụ cảnh sát. Trong biên bản thỏa thuận, Cơ quan Cảnh sát hai nước chia sẻ nhận thức về các vấn đề như đối phó với rò rỉ công nghệ công nghiệp, đảm bảo an toàn không gian mạng, đối phó với tội phạm xuyên quốc gia, ứng dụng công nghệ tối tân như trí tuệ nhân tạo vào lĩnh vực trị an; nhất trí tăng cường hợp tác.Cơ quan Cảnh sát Hàn Quốc kỳ vọng cuộc họp lần này sẽ là cơ hội để tăng cường hợp tác với Cơ quan Cảnh sát của Nhật Bản, đối phó với các mối đe dọa chung như khủng bố mạng từ Bắc Triều Tiên.