Naver đứng trước nguy cơ không thể điều hành ứng dụng Line tại nước ngoài

Photo : YONHAP News

Theo yêu cầu từ Chính phủ Nhật Bản, hãng Naver Hàn Quốc và tập đoàn SoftBank Nhật Bản, hai cổ đông lớn của hãng Line Yahoo, đang tiến hành đàm phán về cổ phần. Tuy nhiên, Naver được cho là sẽ khó tách riêng để điều hành ứng dụng Line ở một nước thứ ba ngoài Nhật Bản.Line Yahoo là nhà điều hành ứng dụng gọi và nhắn tin Line và cổng internet hàng đầu tại Nhật Bản Yahoo Japan.Đầu năm nay, Bộ Nội vụ và truyền thông Nhật Bản đã ban hành hướng dẫn hành chính với Line Yahoo sau vụ rò rỉ dữ liệu, kêu gọi hãng này giảm sự phụ thuộc vốn vào Naver, làm dấy lên tranh cãi tại Hàn Quốc.Phía Line Yahoo trong bài phỏng vấn với báo giới Hàn Quốc ngày 22/5 cho biết giữa Naver và Line Plus không có mối quan hệ trực tiếp về vốn hay nhân lực. Trong thời gian tới, Line Plus sẽ tiếp tục bao quát mảng kinh doanh ứng dụng Line tại nước ngoài như tại thị trường Đài Loan, Thái Lan. Hiện tại, cổ phần của Line Plus đang thuộc sở hữu của Z Intermediate Global, công ty con của Line Yahoo.Line Plus được thành lập tại Hàn Quốc vào năm 2013, nhằm mục đích mở rộng ứng dụng Line ra thị trường nước ngoài. Hiện tại, công ty này đang cung cấp các dịch vụ như trò chuyện trực tuyến, sticker, game tại các thị trường như Đài Loan, Thái Lan, Indonesia.Thị trường chứng khoán Hàn Quốc cho rằng dù Naver từ bỏ mảng kinh doanh Line tại Nhật Bản đi nữa, thì vẫn có thể tách riêng để kinh doanh Line tại thị trường Đông Nam Á. Tuy nhiên, phía Line Yahoo đang đưa ra lập trường không ủng hộ.