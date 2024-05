Tổng thống Hàn Quốc cam kết sẽ thúc đẩy hài hòa sự an toàn, đổi mới và bao trùm của AI

Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol ngày 21/5 đã chủ trì Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu về trí tuệ nhân tạo (AI) tại Seoul, khẳng định Hàn Quốc với tư cách là một nước có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế sẽ thúc đẩy hài hòa sự an toàn, đổi mới và bao trùm của trí tuệ nhân tạo.Tổng thống Yoon nhận định sự phát triển với tốc độ chưa từng có của công nghệ AI dự kiến sẽ mang đến những tác động lan tỏa vô cùng to lớn cho nhân loại và xã hội, vậy nên cần thiết phải có các quy chuẩn quốc tế để ngăn chặn các tác dụng không mong muốn. Lãnh đạo Hàn Quốc nhấn mạnh đến sự thiết yếu phải đổi mới thông qua nghiên cứu và phát triển một cách tự do và cởi mở để tìm ra tiềm năng của AI. Việc đảm bảo "tính bao trùm" là rất quan trọng để bất cứ ai cũng có thể được hưởng lợi ích không phân biệt nơi ở hay mức thu nhập.Dựa theo các nội dung trên, Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu về AI đã thông qua "Tuyên bố Seoul vì một trí tuệ nhân tạo an toàn, đổi mới và bao trùm".Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu về AI lần này do Tổng thống Yoon Suk Yeol và Thủ tướng Anh Rishi Sunak đồng tổ chức trong hai ngày 21-22/5, với sự tham gia của lãnh đạo Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7), Australia, Singapore và đại diện các doanh nghiệp lớn như Samsung, Google, Microsoft, OpenAI. Trong ngày thứ hai đã diễn ra phiên thảo luận của Bộ trưởng các nước, bao gồm cả Trung Quốc, và Diễn đàn AI toàn cầu.