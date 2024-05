Chỉ số giá sản xuất tháng 4/2024 tại Hàn Quốc tăng 0,3%

Photo : YONHAP News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 22/5 công bố báo cáo cho biết chỉ số giá sản xuất tháng 4/2024 đạt 119,12 điểm (mức chuẩn 100 điểm năm 2020), tăng 0,3% so với một tháng trước và tăng 1,8% so với cùng kỳ năm ngoái.Trong đó, giá sản phẩm công nghiệp và dịch vụ tăng lần lượt 0,7% và 0,2%, kéo tăng chỉ số giá sản xuất của tháng trước. Trong các sản phẩm công nghiệp, máy tính-đồ điện tử-thiết bị quang học tăng 1,8%, kim loại cơ bản tăng 1,5%, than đá và chế phẩm dầu mỏ tăng 1,7%. Dịch vụ quán ăn, nhà nghỉ và dịch vụ vận tải tăng lần lượt 0,3% và 0,2%.Trong khi đó, sản phẩm nông lâm thủy sản lại giảm 3%. Đặc biệt, giá nông sản và giá thủy sản tháng 4 giảm lần lượt 4,9% và 4,2% so với một tháng trước. Tuy nhiên, chỉ số giá sản xuất mặt hàng nông lâm thủy sản vẫn cao hơn 11,6% so với cùng kỳ năm ngoái.BOK giải thích nguyên nhân là do các mặt hàng nông sản như ớt sừng xanh hay dưa leo đạt sản lượng cao nhờ điều kiện tăng trưởng tốt, và một số mặt hàng nông sản có sản lượng đánh bắt cao hơn so với tháng 3 nên giá thành sụt giảm mạnh. Mặc dù vậy, sản phẩm nông lâm thủy sản chịu ảnh hướng lớn bởi thời tiết, nên khó có thể dự đoán xu thế giá cả.Chỉ số giá cung ứng trong nước, tức chỉ số đo lường biến động giá của sản phẩm và dịch vụ cung cấp nội địa gồm cả sản phẩm nhập khẩu, tăng 1% so với tháng 3, do giá nguyên vật liệu thô, giá hàng hóa chung gian và thành phẩm tăng.Chỉ số giá sản xuất tổng hợp, bao gồm toàn bộ sản phẩm xuất ra thị trường trong nước và nước ngoài, giảm 102% so với một tháng trước.