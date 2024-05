Photo : YONHAP News

Tại phiên thảo luận cấp Bộ trưởng trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu về trí tuệ nhân tạo tại Seoul (AI Summit Seoul) diễn ra vào ngày 22/5 tại Viện nghiên cứu khoa học và công nghệ Hàn Quốc (KIST), 28 nước tham gia đã thông qua "Tuyên bố Bộ trưởng Seoul".Phiên thảo luận cùng ngày do Bộ trưởng Khoa học, công nghệ thông tin và truyền thông Hàn Quốc Lee Jong-ho và Bộ trưởng Khoa học, đổi mới và công nghệ Anh Michelle Donelan đồng chủ trì, với sự tham dự của 21 quan chức đến từ các nước như Mỹ, Nhật Bản, Pháp, Đức, Canada, Australia, Liên minh châu Âu (EU) và Liên hợp quốc. Ngoài ra, còn có 22 người là nhà nghiên cứu AI đến từ các doanh nghiệp như điện tử Samsung, SK Telecom, LG, Google DeepMind, Anthropic, cùng đại diện giới học thuật và dân sự.Phiên thảo luận cùng ngày đã trao đổi sâu về phương án hợp tác toàn cầu, như thiết lập mạng lưới các trung tâm nghiên cứu về an toàn trí tuệ nhân tạo, điều mà Tổng thống Yoon Suk Yeol nhấn mạnh tại phiên thảo luận thượng đỉnh một ngày trước; phương án nhằm đảm bảo khả năng phục hồi trước các tác dụng phụ tiềm tàng của AI như về năng lượng, môi trường, việc làm.Tuyên bố Bộ trưởng Seoul có nội dung tăng cường an toàn, đổi mới và bao trùm trí tuệ nhân tạo, trong đó bao gồm cả tầm nhìn về AI và chíp bán dẫn của Hàn Quốc, đối phó với sự tiêu thụ điện năng khổng lồ của AI.Mặt khác, tại hội nghị bàn tròn cấp cao diễn ra vào sáng cùng ngày, hơn 70 quan chức các nước như Hàn Quốc, Anh, Pháp, Singapore, Mỹ đã thảo luận về chủ đề đổi mới, an toàn và bao trùm trí tuệ nhân tạo. Những người tham gia đã trao đổi về phương án đổi mới AI theo hướng hợp tác, mở cửa thông qua mô hình nguồn mở và chia sẻ dữ liệu; đồng tình phải áp đặt quy chế với những tác dụng phụ nguy hiểm của AI, đánh giá tính nguy hiểm của trí tuệ nhân tạo dựa trên dữ liệu và sự thật khách quan.Tại buổi họp báo sau hai ngày diễn ra sự kiện, Bộ trưởng Lee Jong-ho đánh giá Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu về trí tuệ nhân tạo và Diễn đàn AI toàn cầu tại Seoul lần này đã chứng minh rằng Hàn Quốc có năng lực lãnh đạo, đi đầu trong việc đề ra nghị sự và xây dựng quy chế ở những lĩnh vực công nghệ cao như AI trước cộng đồng quốc tế. Bộ trưởng hy vọng kết quả họp tại Seoul lần này sẽ được tiếp nối bằng Hội nghị thượng đỉnh hành động AI được tổ chức tại Pháp vào năm sau, quy tụ nguồn lực của cộng đồng quốc tế để đạt mục tiêu an toàn, đổi mới và bao trùm trí tuệ nhân tạo.Mặt khác, ông Lee công bố Hàn Quốc sẽ xây dựng Trung tâm an toàn AI thuộc Viện nghiên cứu điện tử viễn thông Hàn Quốc (ETRI) trong năm nay, để đối phó chủ động với các vấn đề an toàn trí tuệ nhân tạo.